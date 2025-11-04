Cristiano Ronaldo Jr. se corona campeón con Portugal

Suscríbete a nuestros canales

La saga del apellido Ronaldo en la selección portuguesa sigue sumando capítulos de gloria, esta vez de la mano de la nueva generación.

Cristiano Ronaldo Jr., el hijo mayor del legendario CR7, ha tenido un debut soñado con la Selección de Portugal Sub-16, levantando su segundo título internacional en la categoría: la Football Federations Cup en Turquía.

El joven delantero de 15 años, que milita en las categorías inferiores del Al Nassr saudí, confirmó con hechos por qué el fútbol portugués le tiene el ojo puesto, demostrando que lleva el instinto ganador de su padre en la sangre.

Tres partidos, tres victorias y un título

El equipo luso, con Cristiano Jr. en sus filas, dominó el cuadrangular disputado en Turquía, consiguiendo un récord inmaculado de tres victorias en tres encuentros. Este desempeño le valió el trofeo y dejó un excelente sabor de boca sobre el futuro del fútbol portugués.

El camino hacia la gloria incluyó los siguientes resultados:

Portugal 2 - 0 Turquía

Portugal 3 - 0 Gales (marcó un gol)

Portugal 2 - 1 Inglaterra

El primer tanto con la camiseta lusa

Aunque el valor del título es enorme, el momento más significativo para el joven "Cristianinho" fue su bautismo de gol con la camiseta de la selección.

Fue en el partido contra Gales donde Cristiano Ronaldo Jr. marcó su primer gol oficial con Portugal Sub-16. El tanto, que abrió el marcador en la goleada 3-0, fue la confirmación de su potencial en el escenario internacional.

La convocatoria y el campeonato de Cristiano Jr. generan una enorme expectativa entre los aficionados, quienes sueñan con la posibilidad de que el joven siga la senda de su padre, el máximo goleador histórico del fútbol.