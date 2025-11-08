LVBP: Yonathan Daza enciende la ofensiva de Leones del Caracas

Suscríbete a nuestros canales

Yonathan Daza vive su mejor momento en la temporada. Ante las Águilas del Zulia y se consolidó como el pelotero más valioso de los Leones del Caracas en la temporada 2025-26 de la LVBP. Su promedio ofensivo sube a .357 y suma cuatro jonrones y 16 remolcadas en 18 juegos.

El jardinero central acumula ocho juegos seguidos con al menos un hit, incluyendo tres jornadas de múltiples imparables. Ahora como tercer bate, Daza se ha convertido en el eje ofensivo de la tropa de José Alguacil, que suma cuatro victorias consecutivas en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

Yonathan es muy claro sobre lo que se está construyendo con Leones del Caracas: "Este equipo tiene química, aquí cualquiera puede dar un batazo". Su liderazgo y consistencia han sido clave en la mejora del equipo durante noviembre, donde ocupan la tercera posición a tres juegos del liderato.

Yonathan Daza y un gran inicio de temporada 2025-26 con Leones del Caracas

Yonathan Daza ha iniciado la temporada 2025-26 con una producción ofensiva de alto impacto. En 18 juegos, batea para .357/.368/.631 con cuatro jonrones y 16 remolcadas, consolidándose como el tercer bate de los Leones del Caracas. Su consistencia lo convierte en el pelotero más valioso del equipo.

Más allá de los números, Daza aporta liderazgo y estabilidad. Acumula ocho juegos seguidos con al menos un hit, incluyendo tres de múltiples imparables. Su salud, recuperada tras un 2024 marcado por lesiones, ha sido clave en el repunte ofensivo del Caracas en la LVBP.

Números de Yonathan Daza en 2025-26

- 18 juegos, 84 turnos, 16 anotadas, 30 hits, 5 dobles, 3 triples, 4 jonrones, 16 impulsadas, 2 boletos, 15 ponches, .357 promedio, .368 OBP, .631 SLG, .999 OPS