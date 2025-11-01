LVBP: Yonathan Daza habla sobre su noche perfecta ante Cardenales de Lara

Suscríbete a nuestros canales

La organización de los Leones de Caracas sigue demostrando que es una de las mejores ofensivas en lo que va de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional 2025/2026. Una muestra de su categoría colectiva es la producción que efectuaron en el último compromiso ante los Cardenales de Lara en el Estadio Monumental.

El conjunto capitalino concretó su sexta victoria de la campaña regular, dejando en el terreno a los crepusculares con un heroico imparable del jardinero Yonathan Daza en el noveno inning. De esta manera, cortaron una racha de dos derrotas consecutivas tras sus actuaciones ante los Navegantes del Magallanes y Tiburones de La Guaira, respectivamente.

El pelotero de 31 años registró una noche perfecta desde la caja de bateo, al terminar el juego de 4-4 con una anotada, una remolcada y un boleto recibido. Su aporte fue fundamental para lograr esta victoria, en la que fabricaron un total de 11 imparables.

Yonathan Daza sobre su turno del triunfo

Luego de finalizado el compromiso, el protagonista de la noche conversó con el circuito radial de Leones, en la que explicó cómo afrontó ese turno para dejar en el terreno a Cardenales.

"Honestamente, en esa situación tú no estás pensando en absolutamente nada. Obviamente, como jugador, después de la noche que has tenido, tú quieres el turno. Sabía que me iban a atacar por la ventaja de perfil al ser derecho contra zurdo, pero gracias a Dios pude asumir el turno y conectar el imparable", afirmó.

En lo que va de temporada, Daza tiene promedio de bateo en .264, 12 anotadas, 14 imparables, cuatro dobles, un triple, tres cuadrangulares, cinco remolcadas y un boleto. Estos números son un claro reflejo de su buen momento sobre el terreno.

Finalmente, Leones del Caracas cuenta con la suficiente profundidad y talento ofensivo para estar entre los mejores equipos de la temporada y este último compromiso es una clara muestra de lo que pueden producir con el madero, tanto con actuaciones individuales como en lo colectivo dentro de la pelota criolla.