Billetera Patria: Conoce los bonos y montos que se pagan entre el 10 y el 15 de noviembre

En esta nueva semana del mes, se espera una nueva tanda de bonos a través del Sistema Patria, que se realizará entre el 10 y el 15 de noviembre. Estas asignaciones forman parte de los programas sociales que buscan acompañar el inicio de la temporada decembrina, los beneficiarios deben mantenerse atentos a las notificaciones del sistema para verificar la llegada del pago en su Monedero Patria.

Bonos disponibles y montos estimados asignados en el Sistema Patria

Entre los bonos más destacados se encuentra el Bono Único Familiar y Complementario, que integra los programas Hogares de la Patria, Parto Humanizado, Lactancia Materna, José Gregorio Hernández y 100% Escolaridad, con un monto cercano a los 3.330 bolívares.

También se espera la asignación del bono Corresponsabilidad y Formación, dirigido a trabajadores de la administración pública con nómina especial, cuyo monto podría superar los 21.000 bolívares.

Asimismo, el Sistema Patria mantiene activos sus beneficios para los sectores más vulnerables. Entre ellos destacan:

100% Amor Mayor: 130 bolívares.

Beca Universitaria: 1.192,50 bolívares.

Beca de Enseñanza Media: 795 bolívares.

Cómo registrarse en la plataforma Patria

Para recibir estos beneficios, es necesario estar inscrito en el portal www.patria.org.ve. El proceso incluye los siguientes pasos:

Ingresar al sitio web oficial y seleccionar Usuario/Contraseña. Elegir la opción Registro. Completar los formularios con datos personales y número telefónico. Validar el teléfono mediante un código recibido por SMS. Registrar la dirección y crear una contraseña segura.

Además, el Monedero Patria permite realizar diversas operaciones financieras sin intermediarios. Entre las opciones disponibles se incluyen transferencias bancarias, pago de servicios, recargas telefónicas y compra de combustible, cada usuario posee un código QR único, que garantiza la autenticidad de las transacciones dentro del sistema.