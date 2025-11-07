Sistema Patria: Posible fecha y aumento del Bono Contra la Guerra Económica en noviembre

Suscríbete a nuestros canales

El Sistema Patria continúa siendo el medio principal para la entrega de los bonos sociales en Venezuela, beneficiando a trabajadores, jubilados y pensionados, y es que, a través de la plataforma digital, los depósitos se realizan de forma directa y segura, notificando a cada usuario mediante mensajes de texto enviados desde los números cortos 3532 o 67373. Asimismo, con la aplicación veMonedero, los beneficiarios pueden verificar sus movimientos y gestionar los recursos de manera rápida y confiable.

Fechas estimadas de pago del Bono de Guerra en noviembre

Aunque el Gobierno no ha confirmado oficialmente las fechas, se prevé que la distribución del Bono Contra la Guerra Económica de noviembre mantenga el mismo patrón del mes anterior. Según el calendario estimado, los trabajadores públicos recibirían el pago el viernes 14 de noviembre, los jubilados sin cestaticket el lunes 17, y los pensionados el viernes 21 de noviembre.

Montos actualizados del bono según cada grupo

De acuerdo con la información más reciente, los montos asignados varían dependiendo del tipo de beneficiario.

Trabajadores públicos: recibirán 120 dólares indexados.

Jubilados: obtendrán 112 dólares indexados.

Pensionados: cobrarán 50 dólares indexados.

Cómo saber si fuiste beneficiado

Para confirmar si el bono fue acreditado, el usuario debe revisar los mensajes enviados por los números oficiales 3532 o 67373. Una vez recibido el aviso, el beneficiario puede ingresar a su cuenta en www.patria.org.ve, ir a la sección “Protección Social”, acceder al “Monedero”, y realizar la transferencia de fondos hacia su cuenta bancaria, todo el proceso se completa en pocos minutos y sin intermediarios.

Además de recibir los bonos, el Sistema Patria permite realizar diversas operaciones de pago. Entre las más comunes destacan: