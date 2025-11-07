Sistema Patria: Conoce quiénes recibirán el Bono Ingreso de Fin de Año este mes

Suscríbete a nuestros canales

El Bono Ingreso de Fin de Año es uno de los subsidios más esperados por los usuarios del Sistema Patria, ya que representa un importante alivio económico en vísperas de las celebraciones decembrinas.

Fecha y modalidad de pago

Hasta el momento, el depósito del bono no tiene una fecha confirmada, aunque se espera que se habilite en los próximos días. El pago se realizará directamente a través de la billetera digital veMonedero, disponible en la plataforma Patria.org.ve, y los beneficiarios serán notificados mediante un mensaje de texto enviado desde el número corto 3532.

Como ocurre con otros bonos, el dinero podrá transferirse a una cuenta bancaria o utilizarse dentro del sistema para pagos y servicios.

En la última entrega realizada en octubre, el monto del Ingreso de Fin de Año fue de 3.980 bolívares, equivalente a 19,98 dólares, según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV). Sin embargo, para noviembre de 2025 se espera un incremento leve, en línea con los ajustes que el Gobierno ha venido aplicando de forma progresiva a sus bonificaciones.

Otros bonos activos del mes de noviembre

Además del bono de cierre de año, el Sistema Patria tiene en curso otros programas sociales enfocados en distintos sectores. Entre los más relevantes se encuentran:

Bono de Corresponsabilidad y Formación : dirigido a trabajadores públicos, con un monto de 28.584 bolívares (127,62 dólares).

Bono Único Familiar : disponible entre el 3 y el 10 de noviembre, con un valor de 3.330 bolívares, para beneficiarios de los programas Economía Familiar, Parto Humanizado, Lactancia Materna, José Gregorio Hernández y 100% Escolaridad.

Bono Amor Mayor: para adultos mayores que no reciben pensión del IVSS, con un pago de 130 bolívares.

Foto: Canal patria

La plataforma del Sistema Patria continúa siendo la vía oficial de distribución de todos los subsidios económicos otorgados por el Gobierno venezolano. A través de ella, los ciudadanos pueden recibir sus bonos, transferir fondos, pagar servicios públicos y realizar recargas telefónicas, este sistema, además de servir como billetera digital, se ha convertido en un canal de inclusión financiera que permite llegar directamente a los sectores más vulnerables.