¡Atención beneficiarios! Regístrate así en Patria y cobra todos los bonos de noviembre

El Sistema Patria se ha consolidado como el principal canal de distribución de bonos en Venezuela, representando una ayuda económica clave para las familias. Para recibir estos beneficios, los ciudadanos deben estar inscritos correctamente en la plataforma Patria.

El proceso incluye la creación de una cuenta personal, la verificación de los datos de contacto y la incorporación del grupo familiar, lo que permite una asignación precisa de los subsidios.

Pasos esenciales para mantener activo el beneficio en el Sistema Patria

Es fundamental mantener los datos personales actualizados dentro del sistema, los usuarios deben revisar periódicamente su información laboral, estado civil y medios de contacto, garantizando que el número telefónico y el correo electrónico estén activos. Esto asegura que las notificaciones de nuevos bonos lleguen sin inconvenientes y que el usuario no pierda acceso a los pagos.

Bonos disponibles en noviembre, conoce los principales

Durante este mes, la plataforma activará varios bonos sociales destinados a diferentes sectores. Entre los más esperados destacan:

Bono Contra la Guerra Económica (para pensionados, jubilados y trabajadores activos).

Bono Chamba Juvenil y Bono Robert Serra, orientados a jóvenes.

Bono 100 % Amor Mayor, dirigido a adultos mayores.

Bono Cultores Populares, El Buen Pastor y Cuadrantes de Paz, para sectores sociales específicos.

Foto: Billetera digital veMonedero

Cómo saber si eres beneficiario

El sistema notifica a los beneficiarios a través de mensajes de texto enviados desde los números cortos 3532 o 67373, confirmando la entrega del bono, luego, el usuario puede acceder a www.patria.org.ve, ingresar a Protección Social y revisar su Monedero. Desde allí puede transferir el dinero al banco o usarlo directamente en la plataforma.