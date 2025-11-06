Expertos revelan 5 consejos infalibles para conseguir vuelos baratos en línea en 2025

Suscríbete a nuestros canales

Viajar es una experiencia deseada por muchos, ya sea para relajarse, explorar nuevos destinos o reunirse con familiares, sin embargo, encontrar boletos económicos puede ser complicado. Expertos en turismo digital recomiendan una serie de estrategias que permiten planificar con antelación y aprovechar al máximo los recursos para conseguir vuelos baratos en línea en 2025.

Una de las claves es comprar los boletos con suficiente antelación, evitar periodos de alta demanda como vacaciones, festividades o temporadas climáticamente adversas permite encontrar mejores precios. Planificar con meses de anticipación también ayuda a elegir vuelos directos o con escalas cómodas, evitando retrasos innecesarios y optimizando la experiencia del viaje.

No siempre el vuelo más económico es el ideal, y es que, es importante comparar precios entre aerolíneas y revisar si los vuelos son directos o con escalas. Algunas escalas largas pueden extender el viaje más de 20 horas, por ello, antes de comprar, conviene evaluar la duración y ubicación de cada parada para decidir si el ahorro justifica el tiempo invertido.

Activa alertas y aprovecha fechas especiales

Utilizar aplicaciones como Google Flights, Skyscanner o Farecompare permite recibir notificaciones sobre cambios de precio y ofertas. Además, fechas como el Buen Fin 2025 y el Cibermonday ofrecen oportunidades para adquirir boletos, paquetes turísticos y hospedaje con descuentos especiales. Estas herramientas permiten planificar de manera eficiente y económica.

Foto: Viajando en avión

Otro consejo sería, elegir viajar fuera de temporada alta, meses como principios de diciembre, enero o finales de agosto suelen ofrecer boletos más baratos. Evitar vacaciones escolares o festividades también ayuda a reducir costos y permite disfrutar de los destinos con menos aglomeraciones. Los días y horarios menos populares suelen ser los más económicos.