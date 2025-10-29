Conviasa suspende vuelos por el huracán Melissa hacia tres países hasta el 31 de octubre

Suscríbete a nuestros canales

La aerolínea estatal venezolana Conviasa anunció la suspensión temporal de vuelos hacia tres países como medida preventiva ante el paso del huracán Melissa, y es que, la decisión busca proteger la seguridad de los pasajeros y del personal frente a las condiciones adversas generadas por este fenómeno meteorológico.

El comunicado oficial emitido ayer martes 28 de octubre establece que la suspensión de vuelos tendrá vigencia hasta el 31 de octubre de 2025. La medida aplica de forma momentánea, mientras se evalúa la evolución del huracán en el mar Caribe, y puede ser ajustada si las condiciones climáticas lo requieren.

Conviasa indicó que los pasajeros afectados recibirán notificaciones individuales a través de correo electrónico, donde se les informará sobre la reprogramación de sus vuelos hacia México, Cuba y Nicaragua. Además, la aerolínea mantiene comunicación constante mediante sus redes sociales y canales oficiales, asegurando que los viajeros estén al tanto de cualquier actualización.

Los pasajeros pueden mantenerse informados a través del correo [email protected], donde recibirán detalles sobre fechas de reprogramación y cualquier cambio en los itinerarios. La aerolínea enfatizó que todas las acciones se realizan para minimizar inconvenientes y asegurar atención oportuna.

Foto: Conviasa huracán Melissa

Seguimiento del huracán Melissa

Conviasa continuará evaluando la evolución del huracán Melissa para ajustar sus operaciones según las condiciones meteorológicas. La empresa reafirma su compromiso con la seguridad aérea y la eficiencia en la gestión de vuelos, garantizando que las decisiones se tomen con base en información actualizada y análisis de riesgos.