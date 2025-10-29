Huracán Melissa llega a Cuba tras azotar Jamaica, lo que se sabe este miércoles 29

Suscríbete a nuestros canales

El huracán Melissa ha dejado una profunda huella en el Caribe tras su paso devastador por Jamaica y su posterior llegada a Cuba este miércoles 29 de octubre, y es que, el fenómeno natural, calificado como uno de los más poderosos en la historia reciente de la región, ha provocado daños materiales severos, cortes eléctricos y la evacuación masiva de miles de personas.

Melissa tocó tierra en Jamaica el martes con categoría 5, registrando vientos que superaron los 320 km/h, dicho evento se convirtió en el más violento en 174 años de registros meteorológicos en la isla.

Al desplazarse hacia el norte, el ciclón perdió algo de fuerza y descendió a categoría 3. Sin embargo, su impacto en la madrugada del miércoles en la zona oriental de Cuba, especialmente en Guantánamo, fue igualmente destructivo, las lluvias torrenciales y las ráfagas cercanas a los 195 km/h provocaron severas inundaciones y cortes del servicio eléctrico en varias provincias.

Asimismo, el Centro Nacional de Huracanes (CNH) confirmó que el punto de entrada del huracán fue la localidad de Chivirico, en Santiago de Cuba. Las provincias de Santiago de Cuba, Holguín y Guantánamo registraron los mayores daños. por su parte, miles de viviendas resultaron afectadas, y las marejadas inundaron comunidades costeras.

Foto: Huracan Melissa

En las próximas horas se espera que el fenómeno pierda fuerza, aunque los organismos de emergencia instan a la población a mantenerse alerta por posibles lluvias residuales y crecidas de ríos, ya que, la prioridad en la región sigue siendo la seguridad de los habitantes.