Huracán Melissa toca tierra y provoca caos en Jamaica y Cuba

El huracán Melissa sigue posicionándose a un paso demoledor y ha llegado a Cuba en la madrugada de este miércoles 29 de octubre, con vientos de hasta 295 kilómetros por hora y marejadas ciclónicas, que ha provocado caos en el mencionado país caribeño.

El fenómeno natural ha causado estragos en diversas zonas de Jamaica, donde miles de personas han perdido el suministro eléctrico y se reportan severos daños en viviendas, carreteras e infraestructuras esenciales. Las autoridades locales han declarado estado de emergencia y trabajan contrarreloj para rescatar a los afectados y restablecer los servicios básicos. El primer ministro, Andrew Holness, ha confirmado en "zona catastrófica" al territorio jamaiquino.

Aunque Melissa fue degradado a categoría 4 al tocar tierra en Jamaica, su poder sigue siendo inmenso y su paso continúa siendo un peligro inminente para el Caribe. El huracán avanza ahora con gran virulencia hacia Cuba, donde se han activado protocolos de evacuación masiva en las provincias orientales ante la amenaza de fuertes lluvias, deslizamientos de tierra y marejadas destructivas.

Huracán Melissa se aproxima a Cuba

El paso de este huracán ha sido tan descomunal que ya es catalogado como la "tormenta del siglo", dejando imágenes desoladoras que muestran la magnitud de su impacto: calles inundadas, edificios colapsados y comunidades enteras incomunicadas.

Los meteorólogos advierten que las próximas horas serán cruciales para mitigar los daños y proteger a la población ante la magnitud del fenómeno. La comunidad internacional ha comenzado a movilizar ayuda humanitaria para asistir a las víctimas de este desastre natural, mientras los gobiernos de la región se preparan para enfrentar las consecuencias de una tormenta que podría marcar un antes y un después en la historia climática del Caribe.