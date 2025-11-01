LaLiga: Esta es la alineación de Real Madrid para medirse al Valencia

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid regresa a la acción en LaLiga de España para disputar la jornada 11 del torneo. Lo hará ante un viejo conocido, el Valencia, en un duelo que invita a despertar una batalla en el Estadio Santiago Bernabéu.

Para este partido Xabi Alonso ya dio a conocer el once que saldrá al terreno de juego, con algunas sorpresas para algunos, mientras para otros es lo más cercano al once de gala que tiene el estratega español.

Thibaut Courtois estará en el arco como de costumbre y la defensa ya comienza a parecerse a lo imaginado en el inicio de la temporada, con Éder Militao y Dean Huijsen como líderes de la zaga, con Álvaro Carreras por el sector de la izquierda. La única eventualidad es la Federico Valverde, que será una vez más el lateral por derecha ante las bajas de Dani Carvajal y el reciente regreso de Alexander Arnold.

LaLiga: El mediocampo de gala de Xabi Alonso en el Real Madrid

Este once también envía algunos mensajes, que hablan sobre lo que quiere Alonso como idea de equipo. Justamente, ya empezó a decantarse cómo quiere ver parada a su sala de máquinas, con Aurélien Tchouaméni como la retaguardia de un Arda Guler y Jude Bellingham, más responsabilizados a la funciones ofensivas.

Por su parte, el técnico vuelve a confiar en Franco Mastantuono para este duelo como acompañantes de un Vinicius Jr y Kylian Mbappé, que llega a esta jornada como el líder del apartado goleador en LaLiga.

Finalmente, el detalle de Alonso con Vinicius de titular parece dejar de lado las especulaciones sobre la relación que ambos mantendrían en este momento, después de los aspavientos que hizo el brasilero en el último partido tras ser sustituido y que dieron la vuelta al mundo.

Alineación: Thibaut Courtois, Éder Militao, Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Arda Guler, Jude Bellingham, Franco Mastantuono, Vinicius Jr y Kylian Mbpapé.

+ Noticia en desarrollo