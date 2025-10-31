La Liga

LaLiga: Real Madrid se entrena a tope para enfrentar al Valencia

Por

Meridiano

Viernes, 31 de octubre de 2025 a las 12:39 pm

El Real Madrid viene con el ánimo por las nubes luego de ganar al FC Barcelona y ahora enfrenta la dura prueba del Valencia 

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid ha intensificado sus entrenamientos en la Ciudad Real Madrid, con la mirada puesta en su próximo partido de LaLiga EA Sports, que será este sábado, 1 de noviembre de 2025, en el Estadio Santiago Bernabéu contra el Valencia CF. Este encuentro, correspondiente a la Jornada 11, es fundamental para que el equipo mantenga su ritmo en la competición liguera, en un mes de noviembre que también incluirá compromisos de alta exigencia en la UEFA Champions League, como la visita al Liverpool.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos PSG Hipismo La Rinconada Carreras
Viernes 31 de Octubre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Fútbol