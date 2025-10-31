LaLiga: Real Madrid se entrena a tope para enfrentar al Valencia

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid ha intensificado sus entrenamientos en la Ciudad Real Madrid, con la mirada puesta en su próximo partido de LaLiga EA Sports, que será este sábado, 1 de noviembre de 2025, en el Estadio Santiago Bernabéu contra el Valencia CF. Este encuentro, correspondiente a la Jornada 11, es fundamental para que el equipo mantenga su ritmo en la competición liguera, en un mes de noviembre que también incluirá compromisos de alta exigencia en la UEFA Champions League, como la visita al Liverpool.