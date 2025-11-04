Patria activa nuevos bonos este 4 de noviembre con montos actualizados para los beneficiarios

Suscríbete a nuestros canales

El Sistema Patria inició este 4 de noviembre una nueva fase de pagos con la entrega de bonos que buscan fortalecer el apoyo económico a las familias venezolanas, dichas asignaciones, que se depositan directamente en el monedero digital, llegan con montos reajustados en comparación con los de octubre, ofreciendo un impulso adicional a los beneficiarios de los programas sociales.

Nuevos pagos para noviembre a través del Sistema Patria

Entre las bonificaciones destacadas se encuentra el Bono Único Familiar, el cual integra varios planes de ayuda que ya existen en la plataforma, como Hogares de la Patria, Parto Humanizado, Lactancia Materna, José Gregorio Hernández y 100% Escolaridad. Este beneficio se otorga automáticamente a los usuarios registrados, sin necesidad de solicitudes ni procesos manuales, y se distribuye entre el 3 y el 10 de noviembre.

Los beneficiarios recibirán un mensaje en la aplicación del Sistema Patria que dirá: “Tierra de futuro, un pueblo educado, culto, consciente, patriota, valiente y empoderado. ¡Vivamos esta era juntos!”. Este texto confirma la recepción del bono y forma parte de la comunicación oficial enviada a cada usuario durante el proceso de acreditación.

Incremento en los montos de los bonos

El Bono Único Familiar fue actualizado a 3.330,00 bolívares, superando los 2.700,00 bolívares entregados en octubre, equivalentes a unos 14,74 dólares según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV). Además, algunos beneficiarios recibieron complementos adicionales de 900,00 y 1.800,00 bolívares, según su tipo de programa social.

Foto: Sistema Patria

De forma paralela, el Gobierno Nacional activó el pago del segundo mes de aguinaldos dirigido a empleados activos y jubilados del sector público, los montos varían según la escala salarial, pero se conoció que algunos trabajadores comenzaron a recibir depósitos desde 380,00 bolívares, como parte del plan de cancelación progresiva establecido por las autoridades.