Sistema Patria arranca con el pago de un megabono de más de 120 dólares, ¿cómo cobrarlo?

El Sistema Patria activó este 30 de octubre un nuevo beneficio económico para los empleados del sector público, se trata del Bono de Corresponsabilidad y Formación, dirigido especialmente a los trabajadores de nómina especial del Estado. Este pago marca el comienzo del cronograma de bonificaciones previsto para el mes de noviembre.

Según el Canal Patria Digital en Telegram, el monto del bono varía según la institución en la que labore el beneficiario. En esta entrega, la asignación supera los 28.500 bolívares, equivalentes a más de 120 dólares según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV). La entrega se realiza directamente en las cuentas de los usuarios registrados en el Sistema Patria.

Bonos de la Patria que se entregarán en noviembre

Durante el mes de noviembre, el Sistema Patria continuará otorgando una serie de beneficios económicos a diferentes sectores sociales. Entre los bonos confirmados se encuentran:

Bono Contra la Guerra Económica para trabajadores activos, jubilados y pensionados.

Bono Especial Chamba Juvenil.

Bono Robert Serra.

Bono 100 % Amor Mayor.

Bono Cultores Populares.

Bono El Buen Pastor.

Bono Especial Cuadrantes de Paz.

Foto: Sistema Patria

Pasos para cobrar el bono

Los beneficiarios pueden acceder a su cuenta en el portal patria.org.ve, verificar la notificación en la sección “Monedero” y aceptar el pago. Una vez acreditado, el monto puede ser transferido a la cuenta bancaria registrada en el sistema, es importante mantener actualizados los datos laborales y personales para evitar retrasos o errores en la asignación.