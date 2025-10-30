Estados Unidos: El nuevo documento legal que reemplaza la visa y facilita trámites en aeropuertos

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno de Estados Unidos ha puesto en marcha la utilización del Real I.D., un documento que se convertirá en requisito indispensable para viajar dentro del país sin la necesidad de portar el pasaporte. Este cambio tiene como objetivo reforzar la seguridad en los aeropuertos y unificar los controles de identidad entre los distintos estados, garantizando así una verificación más estricta de los viajeros.

¿Qué es el Real I.D. y cómo identificarlo?

El Real I.D. es una versión mejorada de la licencia de conducir o tarjeta de identidad estatal, que incorpora una estrella dorada en la esquina superior derecha. Dicha marca indica que el documento cumple con los estándares federales de seguridad exigidos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), asimismo, a partir de su entrada en vigencia, solo quienes posean esta identificación podrán abordar vuelos nacionales sin mostrar el pasaporte.

La medida busca optimizar los controles en los aeropuertos, reduciendo los riesgos de falsificación o uso indebido de documentos de identidad. Con este nuevo sistema, los agentes de seguridad podrán verificar más rápidamente la validez de cada identificación, facilitando el flujo de pasajeros y evitando demoras en los puntos de control. No obstante, en caso de no contar con el Real I.D., el viajero deberá portar obligatoriamente su pasaporte.

Requisitos para solicitar el Real I.D. en EEUU

Para tramitar este documento, los ciudadanos y residentes permanentes deben presentar varios documentos oficiales, entre ellos:

Prueba de identidad, como pasaporte o certificado de nacimiento.

Comprobante del número de Seguro Social.

Evidencia de residencia en el estado correspondiente.

Además, dependiendo del estado, puede ser necesario solicitar una cita previa para presentar los documentos y pagar una tarifa por la emisión del documento.

Foto: Real I.D. en EEUU

Proceso de solicitud paso a paso

El procedimiento es sencillo y puede iniciarse en línea o directamente en las oficinas de licencias de conducir. Los solicitantes deben completar el formulario, acudir con los documentos originales, tomarse una fotografía y firmar el registro, según la normativa local, el Real I.D. puede entregarse el mismo día o enviarse por correo una vez aprobada la solicitud.