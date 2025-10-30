Apartir de esta fecha aumentarán benficios para residentes de Nueva York

Suscríbete a nuestros canales

El gobierno de Estados Unidos confirmó que realizará un incremento en los pagos de los beneficios federales del programa de Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI). El cambio va dirigido específicamente a los beneficiarios que residen en el estado de Nueva York.

Según la administración de EEUU el incremento entrará en vigor a partir de enero de 2026 y también será para los ciudadanos neoyorquinos que reciben el Suplemento Estatal (SSP). La solicitud del suplemento estatal se realiza automáticamente al completar el trámite del SSI federal, el cual debe gestionarse de forma presencial o telefónica, ya que no existe un formulario en línea.

De cuánto será eñ aumento

El ajuste federal por Costo de Vida (COLA) del 2,8% elevará el pago mensual base del SSI. Al combinar este componente federal con el Suplemento Estatal (SSP), las personas elegibles podrían recibir más de $40.000 al año.

Requisitos para acceder al pago

Para ser elegible y recibir la suma combinada de más de $40.000 anualmente, los solicitantes deben cumplir con requisitos específicos que aplican al programa conjunto SSI y SSP en Nueva York. Los criterios incluyen tener 65 años o más, o presentar una discapacidad o ceguera.

Es indispensable ser residente permanente de Nueva York y ser ciudadano estadounidense o un extranjero calificado según la Administración del Seguro Social (SSA). Además, los solicitantes deben contar con ingresos y recursos limitados (con un tope de $2.000 para personas solas o $3.000 para parejas).

Con el ajuste COLA, el pago federal mensual pasará de $1.450 (monto base de 2025) a $1.490,60 a partir de enero de 2026. Al sumar este monto al suplemento estatal de $1.872, se alcanza un total combinado de $3.362,60 por mes, lo que se traduce en aproximadamente $40.350 al año.