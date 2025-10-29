¡Estados Unidos cambia la hora! Conoce el momento para ajustar tu reloj este fin de semana

Suscríbete a nuestros canales

Estados Unidos se prepara para realizar su tradicional ajuste de horario este domingo 2 de noviembre, cuando los relojes deberán retrocederse una hora a las 2:00 am. Este cambio marca la transición al horario de invierno, un sistema adoptado para aprovechar mejor la luz natural durante los días más cortos del año.

Las regiones que no modifican su horario en EEUU

Aunque gran parte del país cumple con esta práctica, hay excepciones que mantienen su horario habitual durante todo el año. Hawaii, la mayor parte de Arizona (excepto la Nación Navajo) y algunos territorios estadounidenses no realizan el cambio de hora, esta diferencia puede generar confusiones para quienes viajan o trabajan con personas en otras zonas. Por eso, las autoridades recomiendan verificar siempre la hora local antes de realizar traslados, llamadas o reuniones virtuales.

De manera que, para garantizar una transición sin inconvenientes, se sugiere preparar los dispositivos y relojes antes del sábado por la noche. Entre las acciones más útiles están:

Ajustar manualmente relojes de pared, hornos y despertadores.

Activar la opción de “ajuste automático” en teléfonos móviles y computadoras.

Reprogramar alarmas, reuniones y recordatorios para el nuevo horario.

Revisar los itinerarios de vuelos, autobuses y trenes antes de viajar.

Por lo tanto, el momento exacto en que hay que ajustar los relojes en todo el país tiene repercusiones más amplias de lo que muchos imaginan. Los bancos, las empresas de transporte y las plataformas de comunicación adaptan sus horarios a esta nueva referencia temporal, no realizar el cambio puede provocar pérdidas de vuelos, errores en transacciones bancarias o llegadas tardías a compromisos laborales y académicos.

Foto: EEUU ajuste de hora

En un mundo cada vez más digital, el ajuste de hora también afecta a los sistemas tecnológicos y de comunicación. Servidores, bases de datos y aplicaciones deben sincronizarse correctamente para evitar errores de funcionamiento. Por ende, los especialistas recomiendan revisar las configuraciones horarias de los equipos de oficina y las plataformas en la nube, además de reiniciar los dispositivos después del cambio para asegurar que todo esté correctamente actualizado.