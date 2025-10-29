Estados Unidos simplifica el ingreso: Nuevo proceso electrónico para extranjeros

Suscríbete a nuestros canales

El gobierno de Estados Unidos ha implementado un programa que permite a los extranjeros ingresar al país de manera rápida y sencilla, eliminando la necesidad de entrevistas y formularios extensos. Este proceso está diseñado para aquellos que provienen de países participantes y cumplen con ciertos requisitos, facilitando su entrada por motivos de turismo o negocios.

El Visa Waiver Program (VWP) permite a los ciudadanos de países seleccionados viajar a EE. UU. sin necesidad de obtener una visa, siempre que su estancia no exceda los 90 días. Para beneficiarse de esta modalidad, los viajeros deben obtener una autorización a través del sistema electrónico ESTA (Electronic System for Travel Authorization) antes de embarcarse hacia Estados Unidos.

Requisitos para el programa

Para poder utilizar el VWP, los viajeros deben cumplir con las siguientes condiciones:

• Contar con un pasaporte electrónico (biométrico).

• Tener un motivo de viaje legítimo, como turismo, negocios o tránsito.

• Estar registrados previamente en el sistema de autorización ESTA.

Guía paso a paso para obtener la autorización ESTA

El proceso para obtener la autorización ESTA es completamente en línea y se puede completar en pocos minutos. Aquí te mostramos cómo hacerlo:

1. Verifica que tu país participe en el programa.

2. Accede al sitio web oficial del gobierno de EE. UU.

3. Completa el formulario en línea.

4. Paga la tarifa de solicitud (actualmente es de USD 21).

5. Espera la aprobación.

6. Presenta la autorización al ingresar al país.

Países participantes en el VWP

A continuación, se presenta la lista de países que actualmente forman parte del Visa Waiver Program (VWP), actualizada para el año fiscal 2025 según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EEUU:

Europa

• Alemania

• Andorra

• Austria

• Bélgica

• Croacia

• Dinamarca

• Eslovaquia

• Eslovenia

• España

• Estonia

• Finlandia

• Francia

• Grecia

• Hungría

• Irlanda

• Islandia

• Italia

• Letonia

• Liechtenstein

• Lituania

• Luxemburgo

• Malta

• Mónaco

• Noruega

• Países Bajos

• Polonia

• Portugal

• República Checa

• Reino Unido

• San Marino

• Suecia

• Suiza

(Incluye Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte)

Asia y Oceanía

• Australia

• Brunéi

• Corea del Sur

• Japón

• Nueva Zelanda

• Singapur

• Taiwán

América

• Chile (único país latinoamericano participante)

Al reducir la burocracia y los tiempos de espera, el gobierno estadounidense busca facilitar el turismo y los negocios internacionales, promoviendo así un intercambio cultural y económico más fluido