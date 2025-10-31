Los famosos celebran Halloween por todo lo alto ¡Mira las fotos!

Suscríbete a nuestros canales

El 31 de octubre se viste de gala este año, porque las estrellas no solo salen a celebrar, sino que compiten por el disfraz más espectacular. Desde versiones icónicas de la cultura pop hasta risas en familia, la fiesta de Halloween de este 2025 viene cargada de creatividad y diversión.

Aunque la terrorífica festividad tiene una fecha para celebrarse, los artistas no se aguantaron y con anticipación presumieron sus apoteósicos disfraces. Mira el recuento.

Los artistas que celebran Halloween

Anna Kournikova

La extenista, quien espera su cuarto hijo de Enrique Iglesias, arrancó la fiesta con un simpático disfraz de patito, acompañada por sus hijas vestidas de calabacitas y su hijo mellizo como estrella de fútbol.

Paris Hilton

Una de las grandes apuestas de la temporada es revivir momentos culturales con gran despliegue. Así lo demuestra la socialité, que este año homenajeó a Britney Spears con el icónico mono rojo del video “Oops!... I Did It Again”.

Además, Paris no solo lo hizo en solitario y llevó a su familia entera al universo de Toy Story, ella como Campanita, sus hijos como Peter Pan y Wendy, y su pareja como el temido Capitán Garfio. Y sí, es tan épico como suena.

Lele Pons y Guaynaa

La influencer y creadora de contenido venezolana y su pareja Guaynaa celebran su primer Halloween como padres: ella de Wendy, él de Peter Pan, y su bebé de Campanita.

Aislinn Derbez

La actriz mexicana y su hija Kailani sorprendieron con un tándem madre-hija: ella vestida de negro total, y la peque como Maléfica. Fantasía, oscuridad y complicidad.

Jacky Bracamontes

¡La reina del hielo! En eso se convirtió la presentadora mexicana con un look de ensueño. Su maquillaje refleja tonos azulados y plateados, acompañado de un traje metalizado que trasladan al público a un nevado escenario.

Nadia Ferreira

Todo parece indicar que Peter Pan se apoderó este año del Halloween y, otra figura que hizo alusión a la icónica película infantil fue la esposa de Marc Anthony que, junto a su hijo Marquitos se disfrazaron de sus personajes principales.

Belinda

En vísperas del Día de Brujas, la cantante azteca fue la anfitriona de una importante fiesta en el Castillo del Terror en la Ciudad de México. 'Beli' se inspiró en Greta, de la película “Gremlins 2: The New Batch (1990)”. Fue un trabajo de 6 horas para lograr el resultado final.