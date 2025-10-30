Halloween en EEUU: Comida gratis y promociones que no puedes dejar pasar

Suscríbete a nuestros canales

Este año, Halloween en Estados Unidos se celebra con mucho más que disfraces y decoraciones, ya que, la comida temática se convierte en protagonista. Diversas cadenas de restaurantes y comida rápida han preparado promociones únicas, incluyendo combos especiales, postres decorados y regalos por tiempo limitado. La intención es ofrecer una experiencia gastronómica que complemente la festividad y atraiga tanto a adultos como a niños en toda la nación.

Entre las promociones más llamativas, destacan menús especiales con temática de Halloween que incluyen hamburguesas con panes de colores, nuggets con formas divertidas y postres decorados con motivos espeluznantes.

Además, los clientes pueden adquirir artículos de edición limitada como coronas coleccionables y baldes temáticos, disponibles solo en locales participantes, agregando un toque extra de diversión a la experiencia.

Algunas ofertas especiales solo están disponibles en fechas concretas y requieren membresías o códigos promocionales. Por ejemplo, ciertos platos y combos se pueden obtener a precios reducidos o incluso gratis al presentar la tarjeta de recompensas del establecimiento, esto incentiva la visita a los restaurantes durante días específicos y asegura que los clientes disfruten de beneficios exclusivos.

Foto: Cortesía

Las promociones no se limitan a la comida salada. Se destacan colecciones especiales de donas decoradas con motivos de Halloween, así como descuentos en paquetes de varias unidades. En algunos casos, los clientes disfrazados reciben donas gratis en locales participantes, creando un ambiente festivo y dinámico que combina comida, tradición y diversión en la celebración.

Con estas superofertas, Halloween no solo se enfoca en la diversión de los más pequeños, sino que algunas cadenas ofrecen también comidas infantiles gratuitas o promociones especiales que buscan atraer a familias completas. Esta estrategia permite que la celebración sea inclusiva, ofreciendo opciones para adultos y niños, y asegurando que todos puedan disfrutar de los sabores y sorpresas de la temporada.