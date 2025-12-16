Jacksonville Jaguars vs los Denver Broncos: domingo 21 de diciembre en vivo y en exclusiva

Suscríbete a nuestros canales

Por Andrea Matos Viveiros

Jacksonville Jaguars vs Denver Broncos, en vivo y en exclusiva por Meridiano Televisión este domingo 21 de diciembre. El kickoff será a las 5:05p.m., y podrás disfrutarlo GRATIS en señal abierta para toda Venezuela.

Meridiano Televisión continúa siendo la casa del mejor deporte en vivo, llevando a los fanáticos cada jugada, touchdown y momento decisivo en la recta final de la temporada regular de la NFL rumbo al Super Bowl LX.

¿Dónde ver la NFL en Venezuela?

Además de la señal abierta, el encuentro estará disponible en alta definición a través de Simpleplus, Inter Go, Netuno Go y ABA TV Go, para que no te pierdas ningún detalle desde donde estés.

Los Jacksonville Jaguars y los Denver Broncos se enfrentan en un duelo clave que puede marcar el destino de ambos equipos en su lucha por la postemporada. La intensidad, la estrategia y el espectáculo están garantizados.

Jaguars, hasta ahora, ocupa la primera casilla de la AFC Sur de la Conferencia Americana. Por su parte, los Broncos, también se apoderaron del primer puesto en la AFC Oeste.

https://www.instagram.com/p/DSS1CgXD6Yy/?img_index=1

¿Cuándo es el Super Bowl LX?

El Super Bowl LX, este 8 de febrero, también lo vivirás en vivo por Meridiano Televisión, con toda la emoción del juego grande y el esperado show de medio tiempo de Bad Bunny. NFL en vivo, gratis y por Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.