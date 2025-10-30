¡Mano dura contra la tercera edad! California impone este requisito para manejar

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California, en Estados Unidos, implementó un cambio significativo en el proceso de renovación de la licencia de conducir para personas mayores de 70 años. A partir de esta edad, el documento deja de renovarse automáticamente y los titulares deben realizar el trámite de manera presencial cada cinco años.

Las autoridades de Estados Unidos notifican a los conductores con 60 días de antelación para que inicien el proceso. Esta nueva disposición busca asegurar que los conductores de la tercera edad mantengan los estándares de seguridad vial exigidos por el estado.

Requisito Clave y Consecuencias por Incumplimiento

El principal requisito para conservar el registro válido es realizar el trámite presencial y, en ciertos casos, aprobar un examen teórico o completar un breve curso de actualización antes de finalizar la renovación.

El DMV advierte que aquellos conductores que no cumplan con este proceso podrían sufrir la cancelación o suspensión de su licencia hasta que se complete la gestión requerida. Circular con la licencia vencida puede acarrear además sanciones económicas y la pérdida temporal del registro, por lo que las autoridades recomiendan revisar la fecha de vencimiento con anticipación y mantener los datos actualizados.

Cifras que generan pánico

Según el Sistema Integrado de Registros de Tráfico de California, en 2024 se registraron más de 400 accidentes de tránsito relacionados con conductores mayores, además de un promedio anual de 616 muertes en accidentes viales durante la última década.

Estas cifras generaron preocupación en las autoridades, que ahora priorizan medidas que balanceen la seguridad con la accesibilidad. Esto significa que los conductores de mayor edad deberán someterse a las nuevas exigencias si quieren seguir al volante.