Segundo pago de aguinaldos del sector universitario revela fechas, montos y detalles clave

El segundo pago de aguinaldos para el sector universitario está por ejecutarse mediante el Sistema Patria, según la información oficial emitida por la Universidad del Zulia (LUZ). Este bono forma parte del beneficio de fin de año que el Gobierno nacional entrega al personal docente, administrativo y obrero de las instituciones públicas.

La Dirección de Recursos Humanos de LUZ informó que, tras recibir las directrices de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), se realizó la carga del 25% correspondiente a la segunda parte del bono. Actualmente, se encuentra en espera de la confirmación y el proceso de pago que debe ejecutar la plataforma Patria.

El primer mes de aguinaldos fue cancelado el 15 de octubre, cumpliendo así con la primera fase del cronograma establecido para el sector. En esa oportunidad, el personal universitario también recibió el bono de Guerra Económica, cuyo monto fue de 23 mil 880 bolívares.

Fechas estimadas del segundo abono

Aunque no se ha confirmado la fecha exacta del segundo pago, diversas fuentes estiman que podría efectuarse entre el 3 y el 7 de noviembre, siguiendo el patrón aplicado en 2024. Las autoridades recordaron que la cancelación depende de la autorización final del Sistema Patria y de la disponibilidad presupuestaria asignada al sector universitario.

Con este segundo abono, los beneficiarios completarían el 50% del monto total de los aguinaldos. Se prevé que los dos pagos restantes se realicen durante noviembre y diciembre, garantizando que el personal universitario reciba la totalidad del bono de fin de año antes del cierre del ejercicio fiscal.