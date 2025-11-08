¿Cuándo es el Black Friday en Venezuela? Conoce la fecha y descuentos que se aproximan

Suscríbete a nuestros canales

El comercio en Venezuela se alista para una de las jornadas más esperadas del año, el Black Friday, que se celebrará el 28 de noviembre. Tiendas físicas y plataformas digitales preparan sus estrategias para atraer a miles de compradores con rebajas que marcarán el inicio de la temporada decembrina.

Según la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico (Cavecom-e), las ofertas se ubicarán entre el 30% y el 50%, aunque algunos comercios ofrecerán descuentos más altos.

El presidente de Cavecom-e, Richard Ujueta, adelantó que varios establecimientos planean liquidaciones especiales que podrían llegar hasta el 70%, estas promociones se concentrarán en rubros seleccionados, con el propósito de liberar inventarios antes de la llegada de nuevos productos para Navidad. Ujueta destacó que esta tendencia se ha mantenido en años anteriores, impulsando las ventas y generando gran expectativa entre los consumidores venezolanos.

Los sectores con mayores ofertas en el Black Friday Venezuela

Durante el Black Friday, los consumidores podrán encontrar rebajas significativas en productos de alto interés. Entre los sectores con más movimiento se encuentran:

Electrónica: celulares, televisores, consolas y equipos de sonido.

Electrodomésticos: neveras, aires acondicionados y pequeños artefactos de cocina.

Moda y calzado: prendas de vestir, accesorios y calzado deportivo.

Artículos para el hogar: muebles, decoraciones y utensilios domésticos.

El Black Friday también representa una gran oportunidad para las ventas en línea. Cavecom-e estima que las transacciones digitales seguirán creciendo gracias al aumento del uso de plataformas de pago electrónico y la confianza de los consumidores. Los comercios que operan en la web han ampliado sus catálogos y ofrecen envíos rápidos, lo que hace más fácil aprovechar los descuentos sin salir de casa.

Comercios grandes y pequeños esperan cerrar noviembre con cifras positivas, impulsados por la confianza del consumidor y la tradición global de descuentos, este 28 de noviembre, Venezuela encenderá su propio espíritu de ofertas con un evento que promete dinamizar el comercio y llenar de optimismo al sector económico.