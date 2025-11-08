¿La viste? Esta es la nueva imagen de la Chiquinquirá en el encendido de Maracaibo

Suscríbete a nuestros canales

La ciudad de Maracaibo dio la bienvenida oficial a la temporada navideña con el tradicional Encendido de Bella Vista, un evento que reunió a más de 50 mil personas en un ambiente lleno de luz, música y devoción. Ocho kilómetros de iluminación y color marcaron el inicio de la Feria de La Chinita 2025, una de las celebraciones más esperadas por los zulianos.

El manto de luces multicolores que la cubrió simbolizó la esperanza y la fe que caracteriza a los devotos de “La Chinita”, patrona espiritual del Zulia, además, el mismo rindió homenaje a la cultura wayuu, una imagen que encantó a los presentes.

Asimismo, el festival musical contó con dos escenarios simultáneos, que llevaron el ritmo y la tradición a todos los tramos de la avenida Bella Vista.

En la tarima principal, ubicada en la plaza El Ángel, se presentaron:

Neguito Borjas y Gaiteros del Pozón

Alitasía

Super Combo Los Tropicales

Tren Gaitero

Nelson Romero

Los Cadillacs

Mientras tanto, en la calle 77 (5 de Julio), el público disfrutó de las actuaciones de:

Cardenales del Éxito

Omar Enrique

Argenis Carruyo

Poncho Zuleta

Carángano

Cada kilómetro de Bella Vista se iluminó con miles de luces que acompañaron a las familias, quienes disfrutaron de gaitas, bailes y espectáculos artísticos. El evento, organizado por la Gobernación del Zulia y la Alcaldía de Maracaibo, reafirmó el orgullo y la identidad zuliana, siendo un punto de encuentro para generaciones enteras.

La nueva imagen de la Virgen de Chiquinquirá se alza como ícono de esperanza y tradición, reflejando la devoción de una región que, año tras año, enciende su luz bajo el amparo de La Chinita y al son de la gaita zuliana.