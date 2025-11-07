Estados Unidos: Miami enfrenta fuerte frente frío y pronóstico de bajas temperaturas

Suscríbete a nuestros canales

Miami se prepara para enfrentar la primera ola de frío ártico del otoño, un fenómeno inusual para la ciudad que sorprenderá tanto a residentes como a visitantes. Este descenso de temperatura es provocado por un frente frío que avanza desde el norte de Estados Unidos, acompañado de vientos secos y sensación térmica más baja de lo que indican los termómetros.

El frente frío forma parte de un sistema de baja presión que se mueve por el este del país, y es que, la masa de aire ártico asociada empuja el aire frío hacia el sur, afectando directamente el sur de Florida. Meteorólogos explican que el viento del noroeste incrementará la percepción de frío, especialmente durante las mañanas y noches del lunes y martes.

Cronograma de temperaturas clave

domingo, 9 de noviembre: máximas cercanas a 85°F y mínimas nocturnas alrededor de 70°F.

lunes, 10 de noviembre: descenso nocturno a 60°F, máximas diurnas entre 70-75°F.

martes, 11 de noviembre: punto más frío, mínimas en 50°F con sensación térmica de 40°F, máximas de 70-75°F.

miércoles, 12 de noviembre: mínimas persistentes alrededor de 50°F, con aire seco y fresco.

El frente frío también impactará las zonas costeras con vientos fuertes y oleaje más alto de lo habitual. Por lo que se recomienda a quienes trabajen o realicen actividades recreativas en el mar extremar precauciones, y estar atentos a avisos meteorológicos para evitar accidentes.

Foto: Cortesía

Asimismo, el descenso de temperatura no se limitará a Miami, ciudades como Tallahassee, Gainesville, Tampa y Orlando también experimentarán noches frías y mañanas frescas: