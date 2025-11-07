¡MetroBús en Caracas se renueva! Reactivan rutas y trasladan parada de El Hatillo III

Suscríbete a nuestros canales

El Metro de Caracas anunció la reactivación de dos rutas del sistema MetroBús, buscando mejorar la movilidad en la capital. La ruta 102 cubre El Cafetal - Estación Miranda, mientras que la ruta 314 conecta Las Palmas con Plaza Venezuela, beneficiando a quienes dependen del transporte superficial a diario.

Cambio en la parada El Hatillo III

La parada El Hatillo III fue trasladada aproximadamente 100 metros dentro del Terminal Municipal de Pasajeros de El Hatillo, ubicándose ahora en el andén 1 de la avenida principal, dicho ajuste fue diseñado para no afectar el recorrido ni los tiempos promedio de las rutas, manteniendo la eficiencia del servicio.

La reubicación y reactivación de las rutas incluyen mejoras para los pasajeros:

Espacios techados y sillas para mayor comodidad.

Mayor seguridad y control en la zona de espera.

Servicio de WiFi gratuito proyectado para el futuro.

Estas acciones forman parte de un plan integral para optimizar el transporte en Caracas, agilizar los recorridos y reducir los tiempos de espera, la meta es garantizar un servicio más eficiente y confiable para todos los usuarios, según el comunicado.

Foto: Metro de Caracas

Los ciudadanos pueden mantenerse informados sobre horarios, rutas y cambios a través de las redes oficiales del Metro de Caracas, esto permite planificar los viajes con mayor seguridad, conocer nuevas paradas y mantenerse al tanto de futuros ajustes en el servicio.