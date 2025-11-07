La modelo venezolana que se robó miradas en el cumpleaños de Kendall Jenner

Suscríbete a nuestros canales

El pasado 03 de noviembre, la integrante del clan Kardashian, Kendall Jenner celebró su cumpleaños número 30 rodeada de familiares y amigos, sin embargo, una persona en particular se robó toda la atención y… ¡es venezolana!.

Se trata de la modelo Victoria Villarroel, de 33 años, conocida por ser mejor amiga y exasistente de Kylie Jenner. La criolla residenciada en Los Angeles, California, estuvo presente en la celebración que se llevó a cabo en el Caribe.

Con una temática playera, todos usaron su mejor traje de baño para lucirse a la orilla del mar. En fotos y video publicados en redes sociales, se ve a la modelo venezolana disfrutar con la familia Kardashian, al igual que, con invitados como Justin y Hailey Bieber.

Figura de infarto, carisma y el mejor sazón venezolano, Victoria se apoderó de la fiesta, incluso usó una camisa de Venezuela combinada con su amigo Carter Gregory.

¿Quién es Victoria Villarroel?

Victoria Villarroel es una caraqueña nacida el 05 de marzo de 1992, conoce de cerca el mercado de celebridades en Estados Unidos, pues se ha rodeado de los mejores y crece con fuerza en redes sociales.

Ingresó al Fashion Institute of Design & Merchandising, una de las universidades más prestigiosas para estudiar diseño y negocios de moda, entretenimiento, belleza y otras áreas creativas.

Realizó sus pasantías en Teen Vogue y Vogue, despegando su carrera a lo más grande cuando en 2015 se unió a Jenner Communications, en donde logró ser la asistente personal de la menor de las Kardashians, Kylie Jenner, fortaleciendo su vínculo hasta llegar a ser mejores amigas.

Victoria Villarroel, la musa de Rawayana

Aunque en 2020, salió de la compañía su amistad continuó. En 2024, su nombre revolucionó las redes sociales al ser nombrada por Rawayana y Akapellah en la canción “Veneka”.

“Victoria Villarroel, yo por ti monto un rancho en las montañas de L.A.”, fue el verso que le dedicaron los artistas venezolanos.