Te gusta Linda Ilusión: Entérate lo que dijo Rafael Alemán Jr al equipo de Meridiano Web en La Rinconada

Desde los espacios de la pista del hipódromo La Rinconada, el destacado entrenador de purasangres Rafael Alemán Jr. estuvo presente en la jornada de ajustes este viernes 07 de noviembre, y es uno de los protagonistas para la reunión número 43, a realizarse el día domingo 09 de noviembre.

Para esta oportunidad, Alemán Jr. fue entrevistado por el equipo de Meridiano Web, a fin de dar a conocer los detalles de su única yegua presentada para la sexta carrera del ciclo no válido de la programación dominical, al mismo tiempo se perfila como la tercera favorita para la revista especializada Gaceta Hípica.

Rafael Alemán Jr.: Entrevista en vivo Linda Ilusión R43 La Rinconada

Un gran saludo entrenador, muchas gracias por la entrevista. Tendrá a una sola yegua presentada para la sexta carrera del ciclo no válido de la reunión 43 y se trata de Linda Ilusión que contará con la conducción del jinete aprendiz Omar Rivas ¿Qué nos puedes comentar para nuestros lectores de Meridiano Web?

-Linda Ilusión es una yegua que todas las corren bien, continúa bastante bien en cancha. Va subida de lote con muchísimo chance. Hay que respetar cuando un ejemplar sube de lote, pero hasta el momento la yegua anda muy bien en cancha y yo les garantizo que ella estará decidiendo la carrera.