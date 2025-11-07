Confianza y fe: José Alejandro Rivero espera lucirse con estás montas el domingo en la R43

Suscríbete a nuestros canales

Uno de los jinetes destacados en el hipódromo La Rinconada es José Alejandro Rivero, conocido en el ambiente hípico como “Camaguan” quien conversó en entrevista la mañana de este viernes 07 de noviembre con el equipo de Meridiano Web sobre sus cuatro montas con la que participará en la reunión 43 del tercer meeting de la temporada 2025.

Cade acotar que, Rivero contaba en un principio con cinco compromisos, pero debido al retiro de este jueves del ejemplar Papá Estefano para la tercera válida para el 5y6 ahora tiene cuatro montas.

José Alejandro Rivero: Montas no válidas 5y6 La Rinconada

Hola José Alejandro. Un total de cuatro compromisos. Inicias en la segunda del programa con el concoañero Baco que reaparece luego de 169 días sin correr y se estrena en la cuadra del trainer Fernando Parilli Araujo ¿Cómo estuvo su entrenamiento?

-Es un ejemplar que de verdad anda muy bien en cancha. Viene de ganar. El lote es bastante parejo para el caballo. Para mí, teniendo una buena partida por el puesto 1, el ejemplar estará decidiendo la carrera.

Para la tercera competencia montarás al tordillo Gabo White presentado por Jefferson Rivas.

- Sí, nuevamente me dan la oportunidad de correrlo afirmó el profesional. El ejemplar ocupó el tercer lugar en 1.800 metros en su reaparición y finalizó cuarto en su salida posterior. Para esta prueba, el caballo se siente en una condición excelente y lo consideramos un firme candidato para conseguir la victoria.

En la jornada del 5y6 Nacional, específicamente en cuarta válida tendrás el compromiso de montar a la yegua Four Palms Queen que reaparece tras un corto paro de 35 días sin correr bajo el entrenamiento de Antonio Bellardi.

- Mantenemos a esta yegua en un gran concepto. La yegua enfrentó varios problemas físicos la última vez. Ahora regresa a mis manos para los 1.300 metros. Esperamos que, corriendo cerca del tren de velocidad, la yegua logre una gran actuación.

Y cierras tus compromisos con la potra tresañera Anthalya para la quinta válida, pues reaparece tras 56 días sin correr y se estrena en la cuadra del trainer Jorge Salvador.

- Es una yegua que tenemos en gran estima, pues es una hija de Ninfa del Cielo. El lote es parejo para ella. La yegua tuvo problemas de salud, pero ya quedó corregido por completo ese inconveniente. El yegua se postula como una de las grandes candidatas para la victoria.