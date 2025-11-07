Guía Hípica: Descubre los ejemplares con que Oliver Medina buscará ganar en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La mañana de este viernes 07 de noviembre, el jinete aprendiz Oliver Medina estuvo presente en la jornada de ajustes y aprovechó su tiempo para conversar en entrevista para Meridiano Web acerca de las condiciones físico-atlética de sus seis montas para la cuadragésima tercera reunión, a realizarse el día domingo 09 de noviembre.

Entrevista en vivo: Oliver Medina montas R43 La Rinconada

Hola Oliver, gracias la entrevistas. Seis importantes compromisos para la reunión 43. Comienza en la tercera competencia con The Last Dance que reaparece luego de 84 días sin correr.

- Es un caballo con el que estoy trabajando. Realmente estoy conociendo sus condiciones. Este miércoles hice el briseo, lo saqué del aparato e hizo su recorrido en 800 metros, por lo que estaremos decidiendo con el favor de Dios.

Para la cuarta competencia montas a un caballo que la conoces a la perfección: King Julien del entrenador Wladimir Sánchez.

- Es un ejemplar que viene de correr conmigo en esta distancia (1.400 metros) y llegó segundo. El caballo demuestra un excelente estado en la cancha, por lo que el equipo espera definir esta competencia a su favor.

Nos vamos para la programación del 5y6 y en esta ocasión en la primera válida conducirás a la norteamericana Easyasyouplease presentada por Fernando Parilli Araujo que hace su regreso aquí a la pista luego de 35 días sin correr.

- Esta yegua lo hace bastante bien. Viene de conseguir un segundo lugar con el colega Jhonathan Aray. Para esta válida, la distancia es 100 metros menor, y esperamos definir la prueba y obtener la victoria, con el favor de Dios.

Tu siguiente compromiso es en la tercera válida, la cual repites en la monta con el potro tresañero Lumiere.

- Un caballo que también muestra buenas condiciones. Tuve la oportunidad de trabajarlo y corrí con él en su última salida, donde llegó tercero. En esa carrera, perdí el látigo. Con un poco de suerte, esperamos definir esta competencia con el ejemplar.

Cuarta válida será con el yegua norteamericana Nikitis entrenada por Carlos Luis Uzcátegui.

-La purasangre exhibe gran condición y recibe la máxima consideración de sus allegados. Gaceta Hípica la posiciona de forma constante como favorita, lo que demuestra su dominio. Este respaldo se extiende, pues la yegua goza del apoyo y la confianza de los jugadores.

Y culminas tus compromisos Oliver en la quinta válida con la castaña Multiverso ¿Qué nos puedes comentar de esta yegua?

Tuve la oportunidad de trabajar a este caballo. Además, su propietario me aseguró que el ejemplar se mantiene bastante bien. Confiamos en su condición y esperamos definir la carrera en los metros finales.