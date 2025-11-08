Hipismo

El plan de la victoria: Henry Trujillo se prepara para visitar al recinto de ganadores con estos ejemplares en la R43 de La Rinconada

El trainer asistió a la jornada de ajuste en los espacios de la arena caraqueña

Por

Jesús R. Cárdenas J.
Sabado, 08 de noviembre de 2025 a las 09:00 am
Foto: José Antonio Aray.
Este domingo 09 de noviembre, el hipódromo La Rinconada presenta la reunión 43, con el desarrollo de 13 competencias sin pruebas selectivas, a fin de brindar un gran espectáculo a toda la afición hípica.

Asimismo, la jornada del 5y6 Nacional será a la altura de la octava carrera a partir de las 3:30 de la tarde.

La Rinconada: Entrevista en vivo Entrenado Ejemplares R43

El equipo de Meridiano Web asistió este viernes 07 de noviembre a los espacios de la pista caraqueña y aprovecho la oportunidad de entrevistar al entrenador Henry Trujillo, quien amablemente dedicó su tiempo para comentar sobre las condiciones físico-atlética de sus seis ejemplares presentados para el evento dominical.

Un gran saludo para usted trainer y estamos agradecido por brindar la entrevista. Seis presentados tendrás para el día domingo 09 de noviembre en la R43. Comienza en la segunda carrera con el ejemplar Moro de Oro.

-Es un caballo que anda bastante bien en cancha y esperamos la mejoría de parte de él y lo haga bastante bien en esta carrera.

Acto seguido, en la cuarta tiene el compromiso de presentar al cuatroañero Gran Lorenzo que reaparece luego de 343 días sin correr y se estrena en su cuadra. Cuenta además con los servicios del “Misil” Robert Capriles para la distancia de 1.400 metros.

-Este caballo lo venimos trabajando día a día. Tenía sus problemas, pero ya fueron solventados y se encuentra bastante bien. A pesar que corremos contra los tresañeros, pues este ejemplar estará decidiendo la carrera con el favor de Dios.

 Luego para en la séptima del programa tienes dos caballos: The King Zeus con la monta del aprendiz Jhoswall Andarcia y Suanfonson con Félix Velásquez sobre los estribos.

-Ambos caballos están muy bien y esperemos con el favor de Dios corran bien.

Jornada del 5y6: La Rinconada Henry Trujillo 

Para la tercera válida inscribió al tordillo Cedsrunner, con la conducción de Franklin Velásquez.

-Este caballo viene mejorando carrera a carrera y esperemos que con un poquito de suerte estará decidiendo.

Cierras tus compromisos trainer en la cuarta válida con la yegua La Gran Esperanza.

-Esperemos que esta yegua mejore. Se encuentra muy bien en cancha y estos han sido mis ejemplares que corren el día domingo.

 

Sabado 08 de Noviembre de 2025
