Fin del Estatus de Protección Temporal: 270,000 venezolanos en riesgo de expulsión

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha confirmado que el Estatus de Protección Temporal (TPS) otorgado a los venezolanos en 2021 finalizará el próximo 7 de noviembre de 2025. Esta decisión deja en una situación de incertidumbre a más de 267,000 migrantes que se beneficiaban de esta medida.

El TPS para Venezuela fue implementado en 2021 por el entonces presidente Joe Biden como una respuesta humanitaria a la crisis que atraviesa el país sudamericano. Con la conclusión de esta designación, aquellos beneficiarios que no cuenten con otra opción legal para permanecer en Estados Unidos se verán obligados a prepararse para regresar a su país natal.

El Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) advirtió en un comunicado: "Si usted es extranjero y actualmente es beneficiario del TPS para Venezuela bajo la designación de 2021, debe prepararse para regresar a Venezuela si no tiene otra base legal para permanecer en Estados Unidos."

Opciones legales para los migrantes venezolanos

La normativa estadounidense establece que el Gobierno debe notificar con al menos 60 días de anticipación sobre la finalización del TPS. Esto permite que los beneficiarios tengan tiempo para explorar alternativas legales que les permitan evitar la irregularidad migratoria.

El DHS también recomendó a los afectados utilizar la aplicación CBP Home si consideran la posibilidad de abandonar el país de manera voluntaria. Esta herramienta puede ser crucial para facilitar su salida y gestionar su situación migratoria.

Un Futuro incierto para miles de familias

La terminación del TPS para venezolanos representa un momento crítico en la política migratoria estadounidense. La incertidumbre sobre el futuro de miles de familias es palpable, y el fallo de un juez federal que está revisando este caso será determinante para definir si podrán permanecer en el país o si tendrán que enfrentar el regreso a Venezuela, donde la situación económica y social es extremadamente compleja.

La comunidad venezolana en Estados Unidos se encuentra en alerta, buscando soluciones y asesoramiento legal ante un panorama que se torna cada vez más incierto.