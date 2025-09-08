Estrella de redes sociales sufre atentado y está en condición crítica (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

La influencer guyanesa Lola Doll se encuentra en estado crítico, tras haber recibido disparos en las afueras de su residencia. Según información de diversos medios, un hombre en una bicicleta se acercó y disparó a sangre fría en contra de la creadora de contenido de 33 años.

Aseguran que el hecho ocurrió la noche del sábado 6 de septiembre, cuando Lolita Callender nombre de pila de la también cantante, estaba sentada en un coche frente a su residencia tomando aire.

Estado de salud

Según un artículo de People en Español Lola que acumula 52,8 mil seguidores en Instagram, recibió impactos en el cuello, rostro, manos y pierna derecha, siendo trasladado por sus familiares a un centro de salud en la ciudad de Georgetown, en estado crítico.

Hasta el momento no se conoce las causas que llevaron al hombre a disparar en contra la artista. Lo que si se sabe, es que las autoridades tienen a un sospechoso a la vista identificado Paul Daby Jr.

“La información preliminar indica que la víctima estaba sentada en su automóvil cuando un hombre en una motocicleta le disparó”, escribieron.

La policía se encuentra en la investigación para dar con el paradero del agresor, chequeando las cámaras de seguridad del lugar en donde ocurrió el terrible hecho.

Reacciones

En la última publicación de Instagram, seguidores han escrito comentarios de fuerza y oraciones a Dios para que Lola pueda salvarse.