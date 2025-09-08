|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|C
|H
|E
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|0
|0
|0
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|0
|0
|0
|Entradas
|NYM
|PHI
|Sin carreras
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|F. Lindor SS
|1-0
|0
|0
|0
|.267
|J. Soto RF
|0-0
|0
|0
|0
|.262
|P. Alonso 1B
|1-0
|0
|0
|0
|.267
|B. Nimmo LF
|1-0
|0
|0
|0
|.265
|M. Vientos DH
|0-0
|0
|0
|0
|.243
|J. McNeil 2B
|0-0
|0
|0
|0
|.263
|F. Alvarez C
|0-0
|0
|0
|0
|.259
|B. Baty 3B
|0-0
|0
|0
|0
|.251
|C. Mullins CF
|0-0
|0
|0
|0
|.218
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Nolan McLean
|1.0
|0
|0
|1
|13-9
|1.32
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|B. Harper 1B
|1-0
|0
|0
|0
|.263
|K. Schwarber DH
|1-0
|0
|0
|0
|.242
|J. Realmuto C
|1-0
|0
|0
|0
|.266
|M. Kepler LF
|0-0
|0
|0
|0
|.215
|H. Bader CF
|0-0
|0
|0
|0
|.270
|N. Castellanos RF
|0-0
|0
|0
|0
|.252
|B. Stott 2B
|0-0
|0
|0
|0
|.249
|E. Sosa SS
|0-0
|0
|0
|0
|.273
|O. Kemp 3B
|0-0
|0
|0
|0
|.228
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Aaron Nola
|1.0
|0
|0
|2
|21-13
|6.69
|
NY Mets
|
Philadelphia
|0
|H
|0
|0
|HR
|0
|0
|TB
|0
|1
|DEB
|0
|
NY Mets
|
Philadelphia
|1
|K
|2
|9
|ST
|13
|0
|H
|0
|0
|BB
|1
|
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|C
|H
|E
|Mets
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|0
|0
|0
|Phillies
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|0
|0
|0
|Entradas
|NYM
|PHI
|Sin carreras
