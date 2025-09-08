Play by Play

Play by Play

KC 0
CLE 1
B: 0
S: 2
O: 1
WSH 1
MIA 0
B: 1
S: 0
O: 0
NYM 0
PHI 0
B: 0
S: 0
O: 0
Warmup
CHC 0
ATL 0
Pre-Game
MIL 0
TEX 0
Pre-Game
MIN
LAA
Pre-Game
CIN 0
SD 0
Pre-Game
STL 0
SEA 0
Pre-Game
AZ 0
SF 0
Pre-Game
BOS 0
ATH 0
Pre-Game
COL 0
LAD 0

NYM
76-67 (.531)
0
Alta 2nd 0 out
0

PHI
83-60 (.580)
Mark Vientos

AL BATE

Mark Vientos (DH)
0 - 0
Aaron Nola

LANZA

Aaron Nola
1.0 IP, 0 CL, 2 K, 21 NP
Bolas:
 
 
 
 
Strikes:
 
 
 
Outs:
 
 
 
en bases: 1B: Base vacía 2B: Base vacía 3B: Base vacía
Sin lanzamientos
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
0 - - - - - - - 0 0 0
0 - - - - - - - 0 0 0
Entradas NYM PHI
Sin carreras
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
F. Lindor SS 1-0 0 0 0 .267
J. Soto RF 0-0 0 0 0 .262
P. Alonso 1B 1-0 0 0 0 .267
B. Nimmo LF 1-0 0 0 0 .265
M. Vientos DH 0-0 0 0 0 .243
J. McNeil 2B 0-0 0 0 0 .263
F. Alvarez C 0-0 0 0 0 .259
B. Baty 3B 0-0 0 0 0 .251
C. Mullins CF 0-0 0 0 0 .218




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Nolan McLean 1.0 0 0 1 13-9 1.32
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
B. Harper 1B 1-0 0 0 0 .263
K. Schwarber DH 1-0 0 0 0 .242
J. Realmuto C 1-0 0 0 0 .266
M. Kepler LF 0-0 0 0 0 .215
H. Bader CF 0-0 0 0 0 .270
N. Castellanos RF 0-0 0 0 0 .252
B. Stott 2B 0-0 0 0 0 .249
E. Sosa SS 0-0 0 0 0 .273
O. Kemp 3B 0-0 0 0 0 .228




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Aaron Nola 1.0 0 0 2 21-13 6.69

NY Mets
Philadelphia
0 H 0
0 HR 0
0 TB 0
1 DEB 0

NY Mets
Philadelphia
1 K 2
9 ST 13
0 H 0
0 BB 1
Posiciones NL East
JG JP PCT DIF RACHA
Phillies 83 60 .580 - L1
Mets 76 67 .531 7.0 L2
Marlins 66 77 .462 17.0 W1
Braves 64 79 .448 19.0 L2
Nationals 58 84 .408 24.5 W2
Probabilidad de ganar
51 %
1 parte baja
(B:0 S:2 O:3)

NY Mets 0 - 0 Philadelphia
J.T. Realmuto batea elevado de out a segunda base Jeff McNeil.
Datos del encuentro
Estadio: Citizens Bank Park
Localidad: Philadelphia, Pennsylvania
El clima: Clear, 73 ºF
Capacidad: 42.901
Árbitros:
Home Plate: Will Little
1era base: Ryan Additon
2da base: Ryan Wills
3era base: Stu Scheurwater
Baja 2nd ver en vivo
KC 0
CLE 1
B: 0
S: 2
O: 1
Baja 2nd ver en vivo
WSH 1
MIA 0
B: 1
S: 0
O: 0
Alta 2nd ver en vivo
NYM 0
PHI 0
B: 0
S: 0
O: 0
Warmup
CHC 0
ATL 0
Pre-Game
MIL 0
TEX 0
Pre-Game
MIN
LAA
Pre-Game
CIN 0
SD 0
Pre-Game
STL 0
SEA 0
Pre-Game
AZ 0
SF 0
Pre-Game
BOS 0
ATH 0
Pre-Game
COL 0
LAD 0
New York Mets
76-67 (.531)
0
Alta 2nd
0 out
0
Philadelphia Phillies
83-60 (.580)
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
F. Lindor SS 1-0 0 0 0 .267
J. Soto RF 0-0 0 0 0 .262
P. Alonso 1B 1-0 0 0 0 .267
B. Nimmo LF 1-0 0 0 0 .265
M. Vientos DH 0-0 0 0 0 .243
J. McNeil 2B 0-0 0 0 0 .263
F. Alvarez C 0-0 0 0 0 .259
B. Baty 3B 0-0 0 0 0 .251
C. Mullins CF 0-0 0 0 0 .218




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Nolan McLean 1.0 0 0 1 13-9 1.32
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
B. Harper 1B 1-0 0 0 0 .263
K. Schwarber DH 1-0 0 0 0 .242
J. Realmuto C 1-0 0 0 0 .266
M. Kepler LF 0-0 0 0 0 .215
H. Bader CF 0-0 0 0 0 .270
N. Castellanos RF 0-0 0 0 0 .252
B. Stott 2B 0-0 0 0 0 .249
E. Sosa SS 0-0 0 0 0 .273
O. Kemp 3B 0-0 0 0 0 .228




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Aaron Nola 1.0 0 0 2 21-13 6.69
Probabilidad de ganar
51 %
1 parte baja (B:0 S:2 O:3)

NY Mets 0 - 0 Philadelphia
J.T. Realmuto batea elevado de out a segunda base Jeff McNeil.

NY Mets
Philadelphia
0 H 0
0 HR 0
0 TB 0
1 DEB 0

NY Mets
Philadelphia
1 K 2
9 ST 13
0 H 0
0 BB 1
Mark Vientos

AL BATE

Mark Vientos (DH)
0 - 0

LANZA

Aaron Nola
1.0 IP, 0 CL, 2 K, 21 NP
Aaron Nola
Bolas:
 
 
 
 
Strikes:
 
 
 
Outs:
 
 
 
en bases: 1B: Base vacía 2B: Base vacía 3B: Base vacía
Sin lanzamientos
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Mets 0 - - - - - - - 0 0 0
Phillies 0 - - - - - - - 0 0 0
Entradas NYM PHI
Sin carreras
Posiciones NL East
JG JP PCT DIF RACHA
Phillies 83 60 .580 - L1
Mets 76 67 .531 7.0 L2
Marlins 66 77 .462 17.0 W1
Braves 64 79 .448 19.0 L2
Nationals 58 84 .408 24.5 W2
Datos del encuentro
Estadio: Citizens Bank Park
Localidad: Philadelphia, Pennsylvania
El clima: Clear, 73 ºF
Capacidad: 42.901
Árbitros:
Home Plate: Will Little
1era base: Ryan Additon
2da base: Ryan Wills
3era base: Stu Scheurwater

Ver más

TEMAS DE HOY:
Hipismo La Rinconada Carreras HINAVA NFL
Lunes 08 de Septiembre de 2025
EN VIVO
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
EN VIVO