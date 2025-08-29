Carlos Alcaraz dominó a Darderi y avanzó a Octavos de Final del US Open

Suscríbete a nuestros canales

Carlos Alcaraz se mantiene a paso firme en el US Open y este viernes lo demostró nuevamente, tras vencer en tres sets a Luciano Darderi (6-2, 6-4 y 6-0) en ronda de 32 y obtener su pase a los Octavos de Final.

Este partido es el tercero para el español ganando por la vía rápida, tras barrer también al estadounidense Ryan Opelka (#67) y al italiano Mattia Belucci (#65) en las dos rondas previas del torneo.

Cabe destacar que, en esta primera vez en la cual ambos tenistas se enfrentan, el murciano logró la victoria ante el trigésimo cuarto del ránking en una hora y cuarenta minutos de acción.

Solidez innegociable

Desde el primer set, Alcaraz marcó el ritmo de las acciones y no tuvo problema alguno para imponerse ante su rival 6-2, apoyándose en un letal saque pero también en una efectiva devolución.

No en vano, el español logró poner en juego el 67% de sus primeros servicios, ganando 79% (37/47) de sus puntos por esa vía y salvando 2 de sus 3 puntos de quiebre concedidos a lo largo del juego. Asimismo, consiguió 9 aces (ante solo 5 de su contrincante) y solo 1 doble falta (sobre 8 de su rival).

Sinónimo de grandeza

Uno de los datos más significativos de esta jornada, es que supuso la victoria #80 del oriundo de El Palmar, en apenas 93 compromisos disputados en torneos Grand Slam.

De tal modo, igualó a la leyenda española, Rafael Nadal como el tercer jugador que más rápido alcanza esa cantidad de triunfos en este tipo de competiciones.