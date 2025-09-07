Donald Trump pone de cabeza US Open y se retrasa la final

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, causó un gran revuelo este domingo 7 de septiembre con su presencia en la final del US Open (último Grand Slam de la temporada), que tendrá como protagonista a los dos mejores del ranking mundial el italiano Jannik Sinner y el español Carlos Alcaraz.

Según el medio estadounidense, Daily Mail, el Servicio Secreto junto con funcionarios de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su siglas en inglés) se desplegaron para barrer todo el complejo de tenis de Flushing Meadows, donde se jugará la tercera final de un Grand Slam este año entre estos dos tenistas.

Por qué se retrasó la final

El despliegue además también tiene que ver con presuntas amenazas con ataque de armas químicas. Esto explica porque el partido se retrasó una hora, ya que estaba previsto para las 2:30 pm hora local.



Agenda de Trump

La agenda del Presidente incluye diversos eventos deportivos, como una visita al Yankee Stadium y la próxima Ryder Cup. En los últimos meses, Trump ha convertido los grandes acontecimientos deportivos en elementos centrales de su actividad pública, generando frecuentemente controversia en su cobertura mediática.

Desde que asumió el cargo en enero, Trump fue a la final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA en Nueva Jersey, donde fue nuevamente abucheado. Pero tuvo una recepción más cálida en el Super Bowl y en varios combates del Ultimate Fighting Championship (UFC), así como en la carrera Daytona 500 de NASCAR.