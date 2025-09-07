US Open: Sabalenka hace historia al ganar por segundo año consecutivo (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Aryna Sabalenka se coronó campeona del US Open con una victoria de 6-3, 7-6(3) sobre Amanda Anisimova, convirtiéndose en la primera mujer en ganar este torneo consecutivamente desde Serena Williams hace más de una década. Esta victoria le otorgó su cuarto título de Grand Slam, todos en canchas duras.

A pesar de una actuación sólida y potente, Sabalenka enfrentó desafíos durante el segundo set, incluyendo un error crucial al intentar un remate cerca del final, que permitió a Anisimova empatar 5-5. Sin embargo, Sabalenka dominó el tiebreak y cerró el partido triunfalmente, manteniendo un impresionante récord de 21-1 en tiebreaks este año, con 19 victorias consecutivas.

Este título evita que Sabalenka se convierta en la primera mujer en perder tres finales de majors en una temporada desde Justine Henin en 2006. Además, Sabalenka expresó que todas las lecciones aprendidas valieron la pena para lograr este triunfo.

Destacados del partido y la carrera de Anisimova

Amanda Anisimova, de 24 años, alcanzó su primera final de Grand Slam importante tras superar a Iga Swiatek en cuartos de final y recuperarse de una derrota abultada en Wimbledon contra Sabalenka.

La estadounidense mostró un juego agresivo en la final del US Open con potencia y precisión, logrando casi el doble de winners que Sabalenka (22-13), aunque también cometió más errores no forzados (29-15).

A pesar de su valentía y buen desempeño, Anisimova no pudo cerrar el partido y reconoció que no luchó lo suficiente por sus sueños en la final. Sabalenka la animó diciendo que las duras derrotas la harán disfrutar aún más su eventual victoria.