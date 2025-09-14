¿Va a perder? Crawford supera a Canelo Alvarez con esta contundente estadística

Suscríbete a nuestros canales

Este 13 de septiembre es un día bastante movido en el mundo del pugilismo porque Saul "Canelo" Alvarez, el personaje más mediático que tiene esta disciplina vuelve a subirse al ring, midiéndose a Terrence Crawford, disputándose el título mundial supermedio de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Sin duda el mexicano es el gran favorito para el esperado duelo boxístico que se llevará a cabo en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, pues goza de una extraordinaria carrera.

Canelo Alvarez no suele ganar vía nocáut

"Canelo" llega a esta pelea con 67 combates a cuestas, en los que ha salido airoso en 63 de ellos, empatando dos y perdiendo otro par, siendo uno de los mejores que ha visto este deporte en las últimas dos décadas.

De esos 63 triunfos, poco más de la mitad fueron vía nocáut, lo que habla de la forma de pelear que tiene el mexicano de ya 35 años de edad, quien no se caracteriza por su fuerza.

El estadounidense es más noqueador que el mexicano

Incluso, esa es una faceta en la que se ve superado por su rival de este sábado, ya que Alvarez registra un porcentaje de nocáuts de 62%, siendo en 2021 la última vez que ganó por esta vía.

Fue contra Caleb Plant. Mientras, Terrence Crawford, también veterano de 37 años de edad, totaliza 41 victorias en igual número de peleas, 31 de ellas por ko, lo que da un porcentaje de 76%.