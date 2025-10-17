Así fue la actuación de Salomón Rondón contra Espanyol

Suscríbete a nuestros canales

El delantero venezolano Salomón Rondón continúa batallando por reencontrarse con su mejor versión en su regreso a la élite del fútbol español.

En el partido que abrió la jornada nueve de La Liga entre el Real Oviedo y el RCD Espanyol, el "Gladiador" fue titular, pero su actuación quedó lejos de las expectativas, reflejando el difícil inicio de temporada que atraviesa con el equipo asturiano.

Rondón formó parte del once inicial en un encuentro marcado por la protesta simbólica de los jugadores. Sin embargo, en el plano estrictamente deportivo, el atacante no logró capitalizar las oportunidades ni generar el desequilibrio esperado. Fue sustituido en el minuto 65, con el marcador aún inamovible en 0-0.

Puntuación discreta

Los datos del portal especializado Sofascore confirmaron el bajo rendimiento del atacante criollo:

Puntuación Sofascore: 6.4

Esta calificación se sitúa por debajo del promedio para un delantero centro, lo que subraya la falta de impacto ofensivo durante los más de 60 minutos que estuvo en el campo.

Aunque Salomón Rondón es conocido por su entrega y capacidad para fajarse en cada duelo, sus cifras ofensivas con el Real Oviedo en esta temporada no están siendo las esperadas, acumulando hasta ahora solo un gol en los partidos disputados de liga.

Regreso con más sombras que luces

La vuelta de Salomón Rondón a LaLiga en la temporada 2025/2026, tras su exitoso paso por el fútbol mexicano generó gran ilusión, especialmente después de 13 años de su última aparición en la máxima categoría. No obstante, el inicio ha estado marcado por la irregularidad del equipo y la dificultad del venezolano para asumir un rol protagonista en el ataque.

A sus 36 años, y con una destacada trayectoria en la Vinotinto, la presión es alta. El Real Oviedo necesita urgentemente que su delantero recupere la contundencia de cara al arco para asegurar la permanencia.

La afición asturiana, al igual que los seguidores de la selección venezolana, esperan que el "Gladiador" pueda superar este bache y que sus próximos encuentros sean el punto de inflexión para mostrar la versión goleadora y dominante que lo hizo un referente continental.