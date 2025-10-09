Salomón Rondón y Real Oviedo se quedan sin DT ¿Quién puede ser el sustituto?

Suscríbete a nuestros canales

Tras ser superados cómodamente en casa por Levante, por marcador 0-2, el pasado 4 de octubre, Real Oviedo afronta un oscuro panorama a las puertas del descenso.

Si bien el conjunto de Oviedo ha logrado un par de resultados positivos, sus 6 puntos (de 24 posibles) en 8 jornadas disputadas no son un buen indicio de cara al futuro.

Motivados por esto y la necesidad de buscar soluciones para volver a sumar puntos, la institución recién ascendida destituyó a su entrenador Veljko Paunovic.

¿Quién podría ser su suplente?

Cabe destacar que, el director técnico serbio es el primero de la máxima categoría del balompié español que es despedido en lo que va de campaña.

Más allá de haber sido parte importante en el regreso del equipo a primera división, la urgencia de cambiar el rumbo y no volver a LaLiga Hypermotion es un asunto que debe resolverse a la brevedad posible. Al menos, así lo demostró esta organización.

''Pauno'' dejó saldo de 2 victorias y 6 derrotas con el conjunto oviedista, que ocupa actualmente el puesto 17 de 20 en LaLiga EA Sports, rozando la zona de descenso en la competición.

De acuerdo con el diario Marca, el candidato principal para tomar el puesto de entrenador del equipo azul sería Luis Carrión, el mandamás español que estuvo al mando del UD Las Palmas por un breve periodo, el pasado 2024.