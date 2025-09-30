Salomón Rondón rompe la sequía con este gol ante el Valencia

Suscríbete a nuestros canales

Salomón Rondón consiguió romper su sequía goleadora en el mejor momento posible. El delantero venezolano se vistió de héroe para anotar el segundo gol del Real Oviedo contra el Valencia CF como visitante.

El "Gladiador" ingresó en el segundo tiempo con el marcador en contra 1-0. Los cambios realizados por el cuerpo técnico del Oviedo dieron frutos y lograron remontar el compromiso, en un campo complicado como el Estadio de Mestalla.

Sin dudas, es una gran noticia que Salomón Rondón haya marcado el gol de la victoria y con el que consiguen su segundo triunfo en la temporada. Hasta el momento, el delantero criollo estaba recibiendo muchas críticas por su rendimiento en España.

¡Salo recupera la sonrisa!

Sin embargo, con este importante gol se espera que pueda revertir la situación y que sirva como punto de inflexión para los próximos compromisos. Hay que recordar, que Rondón falló un penalti en la primera fecha contra Villarreal y desde entonces se le notaba ansioso por marcar.

Ahora que pudo mover las redes, tanto el cuerpo técnico como los aficionados desean ver la mejor versión de Salomón Rondón. Y asimismo, pueda convertirse en el referente que tanto esperarán con su fichaje desde el Pachuca de México.