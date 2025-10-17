LaLiga encuentra otro escollo para el partido en Miami entre Villarreal y Barcelona

Suscríbete a nuestros canales

Un choque de trenes se prevé a la vista entre LaLiga de España y la AFE (Asociación de Futbolistas Españoles). El tema que sigue centrando toda la discusión es ese partido liguero que disputaría el Villarreal y el FC Barcelona en Miami.

Después de la confirmación de la patronal sobre la ejecución de ese compromiso en suelo estadounidense, aún hay grupos que no cesan en su intento de evitar a toda costa que algo así pueda darse.

Justamente, la AFE es uno de esos actores y ya está dando pasos para su próxima jugada, como por ejemplo las distintas conversaciones que este sindicato está estableciendo con todos los vestuarios de la Primera División.

Incluso, desde El Partidazo se reveló que hay opiniones para protestar en la próxima jornada no jugando los primeros 30 segundos de los partidos, tal como ya se dio en el duelo entre Real Oviedo y Espanyol.

Las tensiones son muy claras por el partido entre Villarreal y Barcelona

No es el momento más justo para afirmar que la conexión entre ambos frentes es la mejor. Precisamente, las cosas van en el canal contrario, con distintos desencuentros entre las partes.

Hace un tiempo el propio sindicato recriminó a LaLiga por no dar margen de inicio del torneo al Real Madrid después de su participación en el Mundial de Clubes, caso que también hubiese beneficiado al Atlético de Madrid.

Otro debate en el foco también se dio desde que se consideró que el torneo no respetó en algunos casos el descanso de 72 horas entre partido y partido. Y la frutilla del postre en estre mano a mano es lo que consideran como una falta de información respecto al compromiso en Miami con el Villarreal-Barcelona el próximo 20 de diciembre.

Por lo pronto, desde la AFE han asumido que LaLiga no ha querido establecer una reunión para este tema, en un momento en el que la venta de entradas para ese cotejo ya se inició.