El tremendo peso de Yangel Herrera en la historia reciente del Girona

Suscríbete a nuestros canales

El Girona ha realizado muchos movimientos este verano en el mercado de fichajes, el equipo, que al no disputar competición europea vuelve a poder colaborar con el Manchester City, ha logrado a jugadores de la talla de Vítor Reis, cedido por los de Guardiola, Axel Witsel, Thomas Lemar y Álex Moreno. Por el contrario, ha habido alguna baja sensible, como la del lateral Miguel Gutiérrez, aunque Míchel tenía clara una consigna; quería retener a Yangel Herrera por activa y por pasiva, aunque el jugador tenía decidido salir a la Real Sociedad y lo logró en las últimas horas de mercado.

El equipo catalán tuvo un año difícil la temporada pasada, y pasó de la ilusión inicial de jugar la máxima competición continental por primera vez en su historia al pánico por verse cerca del descenso en el tramo final de liga. El equipo sufrió en la competición doméstica, pero fueron los resultados en la Champions League los que supusieron un duro golpe para un equipo que cuajó excelentes partidos en Europa y no obtuvo, prácticamente, ningún resultado positivo por ello.

Pero uno de los grandes líderes del equipo, y una de las pocas notas positivas, fue el centrocampista criollo. Yangel fue un líder ante la adversidad. El medio igualó su año con más participaciones ligueras con el Girona, con 29, y fue el curso en que contribuyó directamente a más goles del equipo gerundense, con siete, cuatro goles y tres asistencias, y también fue el año que más tarjetas amarillas recibió con el equipo catalán, diez. Y es que fue un jugador total para Míchel, que rezaba por su recuperación cuando tenía algún problema físico.

Fue una campaña en la que Yangel Herrera experimentó un gran crecimiento, y se convirtió en un centrocampista mucho más completo, también por las necesidades de un equipo que experimentó toda clase de problemas. También los tuvo en la primera jornada, con los errores y posterior expulsión del meta argentino Paulo Gazzaniga, que dejó al Girona con uno menos y dos goles abajo antes del descanso. Yangel, que fue una de las primeras grandes perlas del City Group, disputó 70 minutos antes de ser substituido por Lemar, ya con el 1-3 definitivo en el marcador. Y en la segunda esos problemas fueron mayores, ya que el equipo cayó goleado ante el Villarreal de Champions, con un Yangel que fue titular y dejó el terreno de juego con molestias físicas antes del descanso. Eran sus últimos minutos con su Girona, al que abandonaría en las últimas horas del mercado de fichajes, aún lesionado.

A pesar del mal comienzo, el Girona recordará con cariño a un centrocampista venezolano que lució con orgullo su camiseta durante cuatro temporadas, llegando a los 80 partidos de liga con los catalanes, en los que sumó 11 goles y cinco asistencias. El internacional Vinotinto buscará seguir creciendo en otro equipo con experiencia europea y jugadores de calidad. Yangel y el Girona siempre se recordarán con cariño.