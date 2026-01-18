¡Del FUTVE a la Premier League! Talento Vinotinto a un paso del West Ham United

Suscríbete a nuestros canales

El fútbol venezolano podría estar cerca de un movimiento histórico que le abriría las puertas a muchos otros talentos en el "Viejo Continente".

Keiber Lamadrid, el talentoso extremo de 22 años del Deportivo La Guaira, se encuentra en negociaciones avanzadas para unirse al West Ham United de la Premier League. La información, confirmada por el periodista Elías López, sitúa al joven caraqueño como la próxima gran apuesta del conjunto londinense.

La irrupción de la "joya" naranja

Lamadrid no es un nombre nuevo para quienes siguen de cerca el torneo local. La temporada pasada el atacante se consagró como la revelación absoluta de la Liga FUTVE.

Su año culminó con estadísticas realmente positivas, registrando ocho goles y seis asistencias en 36 partidos disputados entre todas las competiciones (Apertura, Clausura, Copa Venezuela y Copa Sudamericana).

Este rendimiento no pasó desapercibido para el seleccionador nacional interino, Fernando Aristeguieta. El juvenil recibió su primer llamado a la Vinotinto Absoluta y cumplió el sueño de debutar el pasado 19 de noviembre de 2025 en el amistoso frente a Canadá.

¿Cómo van las negociaciones?

Aunque los flecos del contrato se están terminando de definir, la operación se plantea bajo la modalidad de cesión con opción de compra. El West Ham, conocido por captar talentos emergentes en mercados no convencionales, ve en Keiber Lamadrid un perfil físico y técnico capaz de adaptarse al ritmo frenético del fútbol inglés.

De concretarse, se uniría a un selecto grupo de venezolanos que han pisado la Premier League, siguiendo los pasos de figuras como Salomón Rondón o Adalberto Peñaranda.

Sin dudas, es una increíble noticia ya que de mostrar un buen desempeño en Londres, facilitaría que otros prospectos venezolanos sean vistos como apuestas seguras por los departamentos de scouting británicos.

Se espera que en las próximas semanas se defina su futuro. El entorno del jugador se muestra optimista y todo apunta a que el "Martillo" londinense tendrá un nuevo acento venezolano en sus filas.