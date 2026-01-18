¡Gran definición! Defensor Vinotinto vuelve a marcar en el fútbol extranjero

Suscríbete a nuestros canales

El lateral izquierdo venezolano Renné Rivas sigue dando de qué hablar en la UAE Pro League. A pesar de la derrota de su equipo, el Kalba FC, ante el Sharjah FC, el defensor de 22 años fue el protagonista absoluto para los suyos al anotar el único tanto de su club, reafirmando que su adaptación al fútbol de los Emiratos Árabes Unidos es una realidad absoluta.

El criollo demostró que no solo aporta solidez en la última línea, sino que también es un recurso ofensivo valioso. Con este tanto, el exjugador del Caracas FC suma ya dos goles en 12 partidos disputados en la presente temporada.

Su capacidad para proyectarse al ataque y su potencia física lo han convertido en una pieza inamovible dentro del esquema del Kalba FC, donde la regularidad ha sido su mejor carta de presentación desde su llegada a territorio árabe (supera los 1.000 minutos disputados entre todas las competiciones).

El recuerdo del Preolímpico y su paso en el FUTVE

Para el aficionado venezolano, el crecimiento de Renné Rivas no es una sorpresa. El lateral dejó una huella importante antes de dar el salto al extranjero, tanto en la selección como en su club.

En el conjunto rojo fue titular indiscutible, destacando por su despliegue y madurez a pesar de su corta edad, quedándose cerca de la cifra de 100 partidos con el primer equipo.

Por otro lado, su vitrina internacional se potenció durante el Torneo Preolímpico, donde fue uno de los puntos más altos de la Vinotinto, demostrando que tiene nivel para competir en escenarios de alta presión.

Busca su lugar en la Absoluta

A pesar de su gran momento y de haber sido llamado en varias convocatorias por el cuerpo técnico de la selección mayor, Renné Rivas aún tiene pendiente debutar oficialmente con la Vinotinto.

La regularidad que está cosechando en Emiratos Árabes llega en un momento clave. Faltan unos meses para que arranque la fecha FIFA y el lateral espera que su buen presente goleador y su continuidad en el club asiático sean los argumentos definitivos para sumar sus primeros minutos con la Absoluta.

La selección nacional tiene un gran abánico de opciones para cubrir la banda izquierda. Nombres como Alessandro Milani, Miguel Navarro, Luis Balbo y ahora Rivas, luchan por quedarse con el puesto en Venezuela.