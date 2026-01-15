Referente de la Vinotinto deja el extranjero y regresa a la Liga FUTVE

Suscríbete a nuestros canales

El fútbol venezolano se ha visto sacudido por un movimiento que redefine las expectativas para la próxima temporada.

En una operación relámpago que demuestra ambición institucional, el Carabobo FC anunció oficialmente la contratación de Alexander González, el experimentado lateral derecho y referente de la Vinotinto, para fortalecer sus filas de cara a los retos nacionales e internacionales.

Este fichaje es una declaración de intenciones por parte de la directiva del conjunto valenciano, que busca consolidar un proyecto ganador tras su reciente éxito la campaña anterior.

Otro regreso al FUTVE

El Carabobo FC viene de alzar el trofeo del Torneo Clausura de la Liga FUTVE, un hito que llenó de orgullo a la capital carabobeña. Sin embargo, lejos de entrar en un estado de complacencia, la institución ha optado por elevar la apuesta.

La llegada de González se suma a una estructura que ya presume de nombres con peso específico y roce internacional como Maurice Cova, Edson Castillos o Yohandry Orozco.

Cabe destacar, que el torneo local está muy contento por estos movimientos, ya que ayudan a elevar el nivel de la liga. El año pasado Darwin Machís, Adalberto Peñaranda o Yordan Osorio estuvieron presentes en la competición nacional.

¿Cómo llega Alexander González?

Ahora bien, a diferencia de otros regresos que ocurren en el ocaso de la carrera, Alexander González aterriza en Valencia tras una notable regularidad en el Emelec de Ecuador.

En la última campaña disputó 37 compromisos entre todas las competiciones, marcó un gol y ofreció cuatro asistencias.

Tras su breve pero exitoso paso por el Caracas FC en 2023 y su extensa trayectoria en el fútbol europeo (Suiza, España, Armenia), vuelve a Venezuela para aportar la madurez necesaria en los momentos de alta presión.