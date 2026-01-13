Este Vinotinto es protagonista en la Copa del Rey

Suscríbete a nuestros canales

Comenzaron los octavos de final de la Copa del Rey y uno de los venezolanos que sigue con vida en el torneo logró hacerse notar ante un grande de la Primera División Española como el Athletic Club.

Este no es otro que el lateral venezolano Víctor García, siendo el arquitecto del primer gol del Cultural Leonesa en la eliminatoria.

El dueño de la banda derecha del conjunto leonés demostró su vocación ofensiva al servir una asistencia que permitió abrir el marcador. Este aporte es una excelente noticia para el criollo de 31 años, quien se ha consolidado como una pieza de experiencia en la categoría de plata del fútbol español desde su llegada al club en 2023.

Recorrido amplio en Portugal

La carrera de Víctor García cuenta con un currículum envidiable en el fútbol europeo, especialmente en Portugal, donde disputó más de 150 partidos y defendió los colores de clubes histórico como:

FC Porto

Vitória Guimarães

CD Nacional

Famalicao

Trayectoria con la Vinotinto

Surgido de las canteras del Deportivo La Guaira, su nivel lo llevó a ser un habitual en la Selección Absoluta de Venezuela entre 2011 y 2017, sumando nueve internacionalidades entre procesos de Eliminatorias Sudamericanas y amistosos.

Aunque su ciclo con la Vinotinto se detuvo hace unos años, actuaciones como la de hoy ante un rival de la jerarquía del Athletic Club confirman que el defensor mantiene la vigencia necesaria para competir en España.

En la presente temporada registra 17 compromisos en la Segunda División Española y en Copa del Rey.