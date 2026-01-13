La Vinotinto inicia nuevos módulos para la Sub-17 y Sub-15

Suscríbete a nuestros canales

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) continúa apostando por el crecimiento de sus bases.

Bajo la dirección estratégica de Jhonny Ferreira, quien ha asumido un rol protagónico en el esquema de formación nacional, se han anunciado los primeros módulos de trabajo para este inicio de 2026, enfocándose en las generaciones 2009 y 2011.

Este plan de trabajo busca establecer un ADN competitivo uniforme que permita la transición fluida de los jugadores hacia la selección absoluta en el futuro.

Categoría Sub-17

El primer grupo en entrar en acción será el de la generación 2009, que conforma la actual Selección Sub-17. Este módulo es de vital importancia, ya que el grupo ya cuenta con una base de trabajo previa.

El cuerpo técnico se enfocará en ajustar detalles tácticos y evaluar el estado físico de los jugadores tras el receso.

Se espera que la mayoría de los nombres habituales repitan, aunque Ferreira ha dejado la puerta abierta para nuevas incorporaciones que hayan destacado en los torneos locales y en el exterior durante los últimos meses.

Categoría Sub-15

La gran novedad de este ciclo es la convocatoria del primer módulo para la generación 2011, que dará vida a la nueva Selección Sub-15.

Este será el primer contacto formal de muchos de estos jóvenes con la estructura de la selección nacional. El objetivo principal es "ver caras nuevas" y comenzar el proceso de captación a nivel nacional.

Más allá de lo futbolístico, este módulo servirá para introducir a los juveniles en la disciplina, valores y metodologías que exige vestir la camiseta Vinotinto.

Cabe destacar, que todos estos módulos se realizarán en el Centro Nacional de Alto Rendimiento (CNAR) en Margarita.